【本報訊】本報昨揭發其中一個政府檢測承辦商相達生物科技國際有限公司（下稱相達），在未有知會及獲市民同意下，將樣本用作進行快速抗原測試，並將測試數據用於宣傳該公司市面出售的抗原測試套裝。本報進一步調查後更發現，民政事務總署在本月初佐敦封區時，曾主動向市民派發該公司的測試套裝。有當區區議員批評相關的做法有問題，影響市民信心，促政府跟進事件。

相達自去年起承接本港多項檢測服務，包括早前的封區檢測，保守估計該公司最少已檢測9,566個樣本，惟本報揭發該公司擅取受檢市民樣本，進行另一款快速抗原測試，並用作產品宣傳。本報經進一步調查後再發現，政府在本月8日將佐敦文英樓列作受限區域，要求居民強檢後，民政事務總署翌日曾向附近居民免費派發相達提供的快速抗原測試套裝。

或耗54萬購入 拒答有否招標

市民在社區檢測點採樣後進行的核酸檢測，目的是偵測病毒基因，其準確度及認受性較高，政府現時亦只認可相關測試結果。快速抗原測試則只會偵測病毒表面的抗原結構，測試時間及成本較低，敏感度亦較低。翻查政府當日新聞稿，當局只稱會為受檢人士進行「核酸檢測」，未有提及「快速抗原測試」。

當區區議員朱慧芳指，暫未清楚當日檢測承辦商有否為強檢人士額外進行快速抗原測試，事件有待當局釐清。她認為事件已影響市民對政府信心，促當局要密切監察承辦商收集樣本及資料後有否其他用途。朱續批評，相達將大批市民的細胞樣本用作快速抗原測試，收集數據用作產品宣傳等商業用途，其做法在科學上屬於大型實驗，按準則事前必須向測試者清楚解釋實驗內容，並獲其同意，同時要容許拒絕，「唔可以話個招牌寫咗就當解釋咗。」

民政總署回覆查詢時指，因應疫情發展，曾向相達購買抗原測試套裝，並以先導計劃形式在2月8日及10日向鄰近「受限區域」的居民免費派發，數量約4,000套，以鼓勵居民自行檢測。惟該署未有回應有關採購所涉金額及事前有否招標。如以現時相達在市面發售的抗原測試套裝的市價135元計算，採購或涉約54萬元公帑。個人資料私隱專員公署表示不評論個別個案，僅指根據《個人資料（私隱）條例》，個人資料只限使用於收集時述明的目的，除非獲資料當事人同意或根據《私隱條例》第8部獲豁免，否則不得作其他用途。