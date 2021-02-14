緊急電話都可以登記抽獎？無綫電視與富融銀行合辦「睇電視 逗利是 融易過肥年」活動，要求參加者以電話號碼開設帳戶，再經WeChat應用程式掃描電視畫面中的QR Code，以贏取利是。但有網民發現，電視台公佈的得獎名單中，電話號碼有992、993、999等緊急電話號碼字頭，亦有相信未曾推出市面之6667字頭，懷疑涉及造馬。

從網民貼出的截圖可見，無綫電視在節目中公佈活動中獎名單，列出得獎者電話號碼頭4個字，但其中竟然有992、993、甚至999開頭的號碼，另外亦有從未見過的6667字頭。據通訊辦文件顯示，「990」至「999」字頭電話均劃作為緊急服務編碼，長度限制為大過或等於3位數字，而「6667」至「6669」字頭則為備用號碼，相信未推出市場。現時992為警務處提供的傳真報警熱線及緊急短訊求助服務，而999則為報案中心的緊急救助電話。

翻查活動的宣傳片，欲參加抽獎市民，需先以電話號碼登記並開立富融銀行帳戶，亦要經過驗證程序，最後將帳戶綁定WeChat，方可收到獎金。換言之得獎者的電話號碼，理論上已得到活動主辦方的驗證。

《蘋果》就事件已向保安局、警務處、通訊辦、無綫電視及富融銀行查詢。

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