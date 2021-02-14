大年初三，適逢是情人節，惟在限聚令及禁堂食令等防疫措施下，並未能如往常般慶祝，但港人一向擅長「Be water」，郊遊成為了農曆新年假期的熱門活動。年初三的大尾篤人山人海，不少情侶與家庭來到郊遊，出現「逼爆」的情況。不少巿民表示，疫情下的農曆新年，與過往非常不同，在無法跨家庭聚會的情況下，與家人拜年亦變得較象徵性，未有過往新年一家團聚的溫暖氣氛。

小巴站外中午約有200人排隊

年初三的大尾篤，擠滿不同的家庭與情侶，更有一家13口帶同檸檬茶及小食來到大尾篤野餐。記者約下午1時45分到達大埔墟火車站，小巴站外已有約200的人龍。到達大尾篤後，更是出現「逼爆」的情況，不少家庭騎四輪車上壩，上大壩的斜路出現了阻塞的情況，一度有巿民鼓躁。

多人逼爆仍要除罩影畢業相：10秒好喇，好影完喇

剛碩士畢業的李先生，今天與女朋友陳小姐，一起來到大尾篤欣賞大自然的美景，同時拍攝畢業照。來到大尾篤，發現人頭湧湧的情況，亦笑言失算，「都係我嘅安排不利，我話安排嚟呢度影相，但係咁多人嘅，我都無預計過嘅」，直言「後悔咗」：「你諗吓我影相仲要除口罩，其實我都好驚，啲人望住我都好驚，我哋影完就即刻諗住走。」

陳小姐則指與李先生說「10秒好喇，好影完喇」，並稱「搭個幾鐘頭嚟，諗住影張相就走㗎喇」。

李先生又形容今年的拜年是「流水式」，因為疫情緣故，到祖母家拜年時，自己與姑媽一家亦分開：「少咗家庭一啲嘅溫暖氣氛，都無一齊食飯㗎喇，純粹就係上到去探完嫲嫲，傾完幾句就走喇。」

送鼠迎牛，喜愛旅行的陳小姐說，最大的願望是「快啲去旅行啦」，指疫情下，喜歡透過出走旅行紓緩壓力的港人，一定受到影響，但稱「香港人好有彈性嘅，佢哋會搵到自己嘅樂趣」。被問及認為疫情何時會有曙光，李先生估計一年，陳小姐則回應稱：「咁樂觀嘅，3年啦！」李先生認為，若然政府一早封關，當然能避免疫情的大規模爆發，但幽默地語帶戲謔稱：「我哋信政府！我哋好信政府，好愛政府嘅。」

9歲童可惜𢭃少利是

9歲的小朋友Janice，今年疫情影響下，減少了去親戚拜年的次數：「有啲如果比較親近啲嗰啲就會去，但係如果唔係太親近或者比較多人就唔去囉，（點解多人就唔去嘅？）因為媽咪話保持社交距離。」牛年無法見到其他親戚「𢭃利是」，令她感到相當可惜，「（希望）可以下年可以𢭃（返）多啲利是」。

除了無法「𢭃利是」，疫情下的新年，與過往新年最大的分別，是要戴上口罩：「最大分別係要戴口罩，戴口罩唔開心，好焗。」

疫情影響下，節日氣氛慘淡，嚴太亦有應對，Janice指「（媽咪）會買多啲禮物，例如𢭃嗰啲利是錢會多啲⋯⋯下一年會（𢭃返多啲利是），媽咪話會等下一次或者下一個節日，如果疫情好啲嘅時候會補償返」。她指新年最重要的是可以與親戚及家人聚首一堂，但今年疫情下，特別感受到身體健康的重要。

一家入大尾篤郊遊：嚟兜個圈15分鐘㗎咋

潘先生一家，過往不常到郊外郊遊，農曆新年會選擇去親戚家拜年，但疫情肆虐，拜年的次數大減，「（拜年係）少咗好多，基本上都係自己屋企人，咁樣見個面咋，即係爸爸媽媽、公公婆婆咁樣」。

他又指，事前沒有預料到大尾篤人流這麼多，但亦不太擔心：「其實郊外嘅話就環境空曠啲，我覺得暫時都OK嘅，又未去到話擠逼嘅情況」，同時表示只會作短時間的逗留，「其實我哋都係兜個圈就走㗎喇。15分鐘內嘅事情嚟㗎咋。（15鐘就夠喇？）唔夠㗎，但都係嗰句啦，疫情嘅關係，都係唔逗留咁耐喇」，直指疫情為生活造成不少不便。

潘太認為，今年的新年氣氛較慘淡，「其實今年整體比較冷清，因為其實疫情好多人都唔出去，啲人都係怕感染，跟住都唔會互相拜年，都係網上面，都好少見」。

潘生指，因為疫情的緣故，無法一家團聚拜年，感到非常無奈及可惜：「即係有好多親戚可能成年都無見，咁你一定係有少少唔開心㗎喇，但係無辦法啦，你有小朋友呢，有老有嫩，一句講晒，就係你都要安全着想。」疫情何時能過去，他亦沒有任何的頭緒：「Who knows? God knows. （樂唔樂觀呀？）等多一年再睇吓啦。」

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