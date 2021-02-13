【本報訊】香港電台形象設計組一名髮型師初步確診，他過去兩星期均有上班，負責《城市論壇》及《議事論事》等七個節目出席者的髮型工作。衞生防護中心指，凡經由患者吹頭及整理髮型的人士均屬高危，須送入檢疫中心。港台稱，十多人須送檢，包括七名嘉賓，但未有交代嘉賓名單，勞福局長羅致光曾出席《議事論事》，無見過該髮型師，但會接受檢測。今日的《城市論壇》因此暫停一次。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，初步確診的港台髮型師2月11日感到喉嚨痛，2月9日至11日傳染期內均有上班，曾接觸多人，「畀佢吹過頭、做過髮型嗰啲，都係高危因素須檢疫，我哋點算緊有幾多人」。

香港電台表示，患者是形象設計組的髮型師，過去兩星期有上班，在港台電視大廈地下化妝間工作，沒有參與外景工作，負責《早辰。早晨》、《城市論壇》及《議事論事》等七個節目，他工作期間有戴口罩。港台正協助追尋其他密切接觸者，而為保障出席者及相關工作人員健康，今日的《城市論壇》暫停一次。電視大廈亦會進行深層清潔及消毒。

主持鄭萃雯檢疫：好唔安樂

港台節目主持人鄭萃雯向傳媒表示，參與2月11日年三十晚倒數節目時曾接觸該髮型師，當時所有人全程戴口罩，她沒有「set頭」，只是簡單化妝。她已收到衞生署通知，叫她執拾隨身物品準備前往檢疫中心，形容心情「好唔安樂」。