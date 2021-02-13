香港電台一名髮型師初步確診，患者於2月11日感到喉嚨痛，在9至11日傳播期有上班。中心傳染病處主任張竹君周六（13日）在疫情記者會上認為，個案有傳播風險，即使被患者吹過頭亦「有高危因素」，屬密切接觸者須安排檢疫。

港台發言人晚上表示，截至13日晚上，港台共有7位員工、4位節目主持人及7位嘉賓被列作密切接觸者，需按衞生署指示入隔離營接受檢疫。患者亦負責《議事論事》等節目，勞福局局長羅致光為前日播出一集的嘉賓之一。勞福局稱羅錄影當日確診員工不在場，但為「審慎起見」羅將會接受自願檢測。

周日《城市論壇》暫停一次

香港電台一名髮型師初步確診，患者於2月11日感到喉嚨痛，在9至11日傳播期有上班。港台公佈該員工主要於電視大廈地下化妝間工作，無到員工餐廳用膳，負責《早辰．早晨》、《城市論壇》及《議事論事》等7個節目。患者工作期間有戴口罩，港台正協助追尋可能的密切接觸者。

港台發言人晚上表示，截至13日晚上，港台共有7位員工、4位節目主持人及7位嘉賓被列作密切接觸者，需按衞生署指示入隔離營接受檢疫。發言人指，為保障出席者及相關工作人員健康，今日（14日）之《城市論壇》及周一之《早辰．早晨》將暫停一次，港台其他節目暫維持正常。港台表示會按政府指引，安排相關員工作檢測或入隔離營，並協助追蹤可能屬「密切接觸者」人士。

羅致光曾任節目嘉賓 僅自願檢測

中心傳染病處主任張竹君認為，港台個案有傳播風險，「如果係畀佢吹過頭或整理過髮型，我哋都覺得係有高危因素」，因此需安排密切接觸者檢疫。

至於日前（11日）播出的《議事論事》，其中一位嘉賓為勞福局局長羅致光。勞福局回覆港台查詢時確認，羅致光錄影節目當日，有關員工不在場，但審慎起見，羅將會接受自願檢測。

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