政府早前公佈年初七（18日）放寬防疫措施，包括恢復晚市堂食至10pm及放寬限聚令至4人等，但要強制顧客掃安心出行二維碼或登記個人資料。政務司司長張建宗今日在網誌撰文，指政府認為目前疫情審慎樂觀，如市民能在農曆新年期間嚴守社交距離措施，疫情未來沒有重大變化，政府預料農曆新年假期後由2月18日﹙年初七﹚起，可有條件地放寬部份場所的防疫限制，亦會於假期後尋求行政會議批准，把有關群組聚集的限制由2人放寬至4人，與食肆4人一桌的限制看齊。

張建宗重申處所負責人必須安排所有員工每14日接受一次檢測，亦必須要求顧客進入食肆或處所前使用「安心出行」流動應用程式記錄行蹤，或登記顧客的個人資料，如未有遵守防疫措施的處所或食肆需停業或停晚市堂食3至14天不等。他聲稱停業時間長短，會視乎未有遵守有關措施對有關處所運作所帶來的額外感染風險，以及對有效進行防疫工作所帶來的影響而定，而負責人違反第599F章，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

張指，年三十至初二確診個案處於低雙位數，若有任何變化或異常情況，不排除進行更多抗疫的行動及嚴厲的執法工作。

26次封區20宗確診 張建宗：具有顯著成效

張亦提到政府在26次封區行動中，檢測承辦商為約2.5萬名市民檢測，找出20宗確診個案，形容「具有顯著成效」；自去年11月以來，承辦商在各社區檢測中心已進行約90萬次檢測，識別了約900宗陽性個案供衞生防護中心跟進。

他強調「疫戰」尚未結束，源頭不明個案仍存在於社區，呼籲全港市民切勿鬆懈，過一個平靜的農曆新年，「假若疫情反覆，全港市民過去的努力會功虧一簣，亦會影響我們有序回復正常生活的步伐」。

「安心出行」70萬下載量 冀今年內為大部份市民打疫苗

張建宗並再呼籲市民使用「安心出行」，指截至昨晚8時，程式的累計下載數字已超過70萬，較前晚增加約六萬，又重申出行記錄不會備存在任何政府或其他系統內，並會在31天後自動刪除，市民可以安心使用。

他指政府正籌備大規模疫苗接種計劃，務求盡快安排市民按優先次序接種，目標是今年內為全港大部份巿民免費注射疫苗。張建宗聲言，只要打贏「疫戰」，市民能夠恢復日常生活和跨境出行，商業活動逐步回復正常，與內地恢復正常通關，經濟會穩步復蘇。

他又不忘提及中央，稱在中央政府的「全力支持」下，特區政府會繼續「奮進圖強」，把握國家發展的新機遇，積極參與粵港澳大灣區的建設，乘勢而上，讓經濟發展穩步上揚，「譜寫香港發展新篇章，再展光芒」。

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