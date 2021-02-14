全港最快年初七（18日）恢復食肆晚市堂食，健身室及美容院等場所亦將重開，大量員工須接受檢測。惟根據政府社區檢測中心網上預約系統顯示，截至晚上6時，所有19間檢測中心，明日所有時段預約名額均已爆滿，後日則只餘下馬鞍山體育館有少量名額，大部份檢測中心至周三（17日）才有時段可供選擇預約。惟至晚上8時，馬鞍山體育館後日所有時段均不供預約，意味後日所有檢測中心名額均已爆滿。

記者中午到油麻地梁顯利社區會堂視察，雖然時值農曆新年假期，但仍有不少市民排隊希望儘早檢測，人龍一度綿延至近油麻地警署。

徐德義：員工前後7日檢測均合要求

食物及衞生局副局長徐德義今午於疫情記者會上表示，員工可於恢復晚市堂食或重開前後7日檢測，毋須心急「一窩蜂」前往檢測中心，相信可應付需求。醫管局及衞生署明日（15日）起亦會延長轄下診所收集樣本瓶時間，延長至由早上9時至下午1時、及下午2時至3時。

徐德義下午於記者會上表示，食肆及重開處所的員工須按要求接受檢測，但員工於恢復晚市堂食或重開前後7日接受檢測，均屬符合要求，毋須心急「一窩蜂」前往檢測。他指，檢測中心本身設計上容許商戶，在14日期間安排員工有序測試，檢測中心農曆新年期間亦會照常運作應付需求。

因應大量病毒檢測需求，醫管局及衞生署明日起延長轄下診所收集樣本瓶的時間，由原本早上9時至11時，延長至早上9時至下午1時、及下午2時至3時。醫管局及衞生署明日分別有9間及13診所會延長收集樣本瓶時間。

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