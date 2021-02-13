【本報訊】受疫情影響，不少市民到郊外露營避年，西貢白腊灣沙灘一連兩日帳篷林立，數量較往年多出四倍。市民遠離塵囂，聽潮觀日，度過不一樣的農曆新年。一眾營友稱感覺很好，希望疫情於牛年消退，祝願港人新年快樂，身體健康，最大願望是港人可「真正當家作主」。

露營勝地西貢白腊灣灘頭，初一入夜後已有20多個帳篷。陳生一家四口每逢過年都會露營，他指過往各處營地都不會太多人，「小貓三四隻咁樣」，今年白腊灣帳篷較往年多出四倍，估計港人因疫情取消新年聚會，改到戶外露營。

憂反口封區 不敢拜年

「因為爆肺炎嘅關係，就冇得拜年。」從事工程界的Thomas今年沒去拜年，與兩位朋友來露營，「冇嘢做咪同人聚吓舊，順便體驗吓大自然」。他形容鼠年多災多難，「好多人做咗啲好差嘅決策出嚟，導致大家周圍都去唔到」。他表示可與知己享受戶外環境，算是不幸中的「小確幸」，希望港人牛年能裝備好自己，最大願望是港人可「真正當家作主」。

從事媒體工作的Gabe指以往年初一會到親戚家食團年飯，今年不敢拜訪親友，「假設嗰度有確診，臨時唔知佢（政府）會唔會反口話要封區」。他希望疫情可在牛年內結束。

年初二清晨，不少營友走出帳篷觀看日出，馬太特意為3歲兒子穿上應節黃色棉襖，戴着利是造型口罩觀日。她稱有感今年農曆新年氣氛欠奉，故為兒子穿上應節服飾，「有返啲傳統，有返啲新年感覺」。

首次露營的大學四年級生陳同學大讚今次體驗，「天氣都好舒服，整體感覺都唔錯」，稱會再找機會與友人露營。他希望畢業後成功就業，「𠵱家個日出咁靚，希望香港都可以有一片光明，疫情快啲過去」。

至中午，西貢市中心有大批市民等車前往東壩等郊遊熱點，狹窄的萬宜路更出現對頭車爭路場面。中午約12時，西貢麥當勞對出綠色的士站有近40人排隊，但未見的士埋站。有的士司機指遊人遠比昨日多，預期年假期間會繼續出現「人等車」。