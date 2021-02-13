【本報訊】數碼港海濱公園毒狗案兇徒仍逍遙法外，不少狗主昨趁假期依然帶愛犬到現場散步，但明顯更小心，多數狗主為寵物戴上狗繩，以防誤吞毒餌。有狗主批評兇徒：「你可以唔鍾意（狗隻），但唔好傷害佢哋。」黃大仙橫頭磡邨昨亦發生懷疑虐貓案，有居民在平台發現貓屍，疑被人從高處擲下，警方拘捕一名20歲男住戶，涉殘酷對待動物。

在數碼港海濱公園，狗主阿珊表示甚少到公園遛狗，但假日家人想出外散步，才無奈帶上愛犬。「呢度冇事嗰時都會畀佢自己跑，𠵱家要自己拖實啲、睇實啲。」她指事發後，不少狗主在社交網絡群組討論事件，批評兇徒行為殘忍：「你可以唔鍾意，但唔好傷害佢哋。」又認為政府應提高虐待動物案的刑罰。

狗主陳小姐對毒狗事件感心痛，直斥兇徒把自己的快樂建築於別人痛苦之上，「動物帶畀人歡樂，咁你唔鍾意，唔代表狗主想你咁虐殺生命！」她得悉毒狗案後感不安，昨全程拖實愛犬，避免出事。據警方公佈，已有11隻狗受害，其中五狗喪命，多位受害狗主集資20萬元懸紅緝兇。

橫頭磡邨現貓屍 警拘一男

另外昨晨10時許，有居民報案指在橫頭磡邨宏業樓簷篷發現貓屍。警員接報到場，相信該貓由上址走廊墮下，其後以涉嫌殘酷對待動物拘捕一名20歲姓陳男子。據悉，他是宏業樓住戶，疑疏忽未關好氣窗，貓隻經氣窗躍至走廊意外墮樓。愛協指接獲警方通知後，愛協督察到場了解，將貓屍帶回愛協九龍中心並暫時保管，隨後會送往漁護署化驗所化驗。

今次是宏業樓約三周內第二宗高空墮貓案件。上月22日凌晨一時，警方接獲上址一名女貓主報案，指其飼養貓隻從高空墮下至簷篷死亡，警方相信案件無可疑。