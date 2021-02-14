情人節撞正疫情，愛侶又如何慶祝？有拍拖逾3年的情侶說，今晚會回家與家人食飯，「當然冇咁浪漫啦」，但認為疫情下，出入要嘟「安心出行」，已無特別去想如何慶祝；也有首次共度情人節的情侶選擇到公園吃飯盒：「平時唔會諗住情人節坐喺公園同工人姐姐一齊食嘢。」

燭光晚餐變「野餐」 限聚令廣播無阻依偎

浪漫夜因政府措拖，沒有堂食的燭光晚餐。《蘋果》晚上到銅鑼灣和尖沙嘴海旁視察，街上仍有不少穿上情侶裝或手捧鮮花的愛侶十指緊扣。情人節適逢農曆新年，維園草地坐滿不少外傭，長椅上有情侶放下鮮花吃飯盒，甚至除罩親吻；尖沙嘴海旁禁止聚集的廣播，無阻情侶依偎和開餐，也有人販賣汽球和玫瑰花。

拍拖4個月的陳先生和李小姐說，今日到了長洲遊玩，晚上則到維園吃外賣，「趕唔切6點前食嘢」。首次共度情人節的他們說，今晚是難忘獨特的體驗，「平時唔會諗住情人節坐喺公園，同工人姐姐一齊食嘢，可能無咁衞生」。

他們說，有交換禮物慶祝，女友親手畫了油畫，男友則送女友愛用的護膚品，但因為沒有時間，所以不考慮去酒店staycation，又指今日見到長洲渡假屋遍價較平日貴一倍，部分需1,000元一晚。

「呢個香港真係令人好失望」

拍拖3年7個月的張先生和單小姐說，今晚會回家屋企食飯，「屋企有人，無辦法啦」。單小姐苦笑說，「當然無咁浪漫。而家疫情，收花又唔環保，都係簡簡單單就算啦」。她指，往年情人節會預定西餐廳食晚餐，「但今年諗都無諗㗎喇，出街又要嘟『安心出行』，日日睇到啲新聞都無心情（慶祝）」。她說，有想過去staycation，「但真係要登記好多資料，唔想，呢個香港真係令人好失望」，又說：「下年囉，仲有好多年（情人節）㗎嘛」。

單的男友張先生則指，今日沒有消費活動，亦沒有將情人節大餐提到到中午食，打算待日後再補祝情人節，「情願放寬返再睇吓出唔出去，不過都要『安心出行』就唔係好想，因為始終要畀晒（資料）政府，自己驚驚地囉，不如拎部3310出街」。

愛侶自製浪漫氣氛

拍拖3年的李先生和譚小姐也指，今晚會買外賣回家陪家人食飯，認為無阻氣氛，「正常係食（情人節）晚餐，但今年因為限聚令，所以變咗食午餐」。譚小姐說，今年情人節街上仍然有不少人，氣氛與往年差不多，「雖然個個都戴住口罩」。李先生則說，已在日頭「二人世界中，晚上就當順道慶祝農曆新年，亦預備兩支玫瑰，送給自己和女友的母親，女友則送心形氣球。

他指，疫情下經濟欠佳，但無影響情人節預算，今日花費約2至3千元慶祝，「浪漫嘅氣氛係自己製造嘅」。

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