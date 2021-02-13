武漢肺炎持續擴散當中，而內地當局亦安排全國人大代表及政協委員到深圳率先接種國藥疫苗。未竟全國政協常委唐英年則自爆體質「超級敏感」，對此會有過敏反應，所以拒絕接種；其妻郭妤淺早前亦受跳舞群組波及，其友人確診隔離屬密切接觸者，竟無主動通報衞生署導致延遲入營。其實唐氏夫婦的卸膊失信，早在2012年已惹坊間質疑。
唐英年僭建千呎地牢 政府高層互相包庇
當年今日，2012年2月14日，《蘋果日報》A1頭條報道，唐英年被踢爆於九龍塘大宅僭建千呎地牢，工程更由妻子郭妤淺親自督工，屋宇署驗樓時視而不見，被質疑官官相衞。唐英年起初由支吾以對到間接承認，以一個又一個謊言去掩飾僭建醜聞，後來才承認7號獨立屋車房「挖深咗」。時任立法會議員李永達狠批唐誠信破產不宜選特首。重溫唐英年當時如何砌詞狡辯為自己「甩身」？詳細報道即睇：蘋果寶庫 | 僭建證據曝光 日隱瞞 夜認衰唐英年冇膊頭
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