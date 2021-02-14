「有一些愛、有一些感情不是靠嘴巴說我愛你，而是要用行動去看你對一個人的感情有多深」，說下這句話的，是流亡港人鄭文傑的台灣女朋友。從2019年為鄭文傑的失蹤而奔波、到之後毅然決定與他一起到英國展開截然不同的人生，有過動魄驚心的經歷，兩人都確認了對方是生命中最重要的人。宣佈與家人斷絕關係後，鄭文傑直言女友陪他渡過了很多艱難的時刻，「基本上佢就好似係我嘅精神支柱」。

駐英記者李雨夢 英國報導

鄭文傑與女友Annie早於大學時期已經相識，不久之後就正式開始交往，只是兩人的感情路，最初並沒有走得很順遂，「有好長一段時間成日都嗌交，我諗係價值觀上唔同，中間都曾經分開過，當時對我打擊好大」。直到反送中運動的那段日子，Annie因工作關係逗留在香港，才開始感受到香港人竭力爭取的、鄭文傑一直在堅持的，到底是甚麼。

為鄭文傑失蹤事件奔波 女友︰至少要讓大家知道他失蹤了

直到那年8月，當時為英國駐港總領事館職員的鄭文傑在深圳出差之後失蹤，Annie為他失蹤一事不斷奔波，「當時是很艱難的狀況，因為不知道怎麼辦，尤其我一個人孤身在香港，很幸運有一群在連儂牆認識的人，他們一聽到我的狀況，就放下手上的事情來幫助我，我覺得我欠了香港人好多好多」。從一開始的慌亂，到後來深深明白唯一可以營救到鄭文傑的人，也只有她自己了，「當時能找到的人我全都聯繫過了，但基本上就是孤立無援的狀況」。

直到鄭文傑失蹤第十日，Annie開始糾結是否需要找媒體去報導這次失蹤事情，讓公眾知道，有一個人不見了，「我很怕報了之後，如果對他是有壞影響的話，那是一輩子對不起他，尤其是我最愛的人」，最後作出這個艱難的決定，因為不想鄭文傑不明不白就消失於人前，「如果讓他就這樣消失的話，他可能一輩子就不見了，沒有人找得到他，也沒有人會知道，我覺得至少要讓大家知道他失蹤了這件事」。

談到那段短暫但又極其艱難的日子，Annie不禁哽咽，但慶幸當初作出了這樣的決定，「假如我沒有去做，我們可能都還見不到面，可能一輩子都在裡面，我一輩子都看不到他了，這是一個很驚險的過程」。那次的經歷，令Annie深深感受到鄭文傑是生命裡面不可或缺的人，「當你失去了，你才會知道他是你很珍惜、沒有辦法失去的，一旦失去了，連每呼吸一口氣都會覺得是痛苦的」。

當時在深圳被拘留的鄭文傑亦有類似的感受，「開始被扣押時，最能觸動到我嘅就係屋企人同埋女朋友，當時審訊都一度因為諗起女朋友而喊咗出嚟，嗰時突然間覺得好似要失去佢」，也是在那次經歷後，開始明白到Annie在其生命中的重要性。「經歷咗反送中、我被失蹤之後，女朋友開始好支持我，亦畀咗好多心靈上嘅支援」，兩人承認，這次事件加深了他們之間的感情。

來到英國之後

隨後鄭文傑選擇流亡到英國，Annie也是一路相隨，對於Annie來說，這是一個最不需要考慮、也是最重要的決定，但在鄭文傑眼中，卻是女友要放棄一切、去與他一起面對未知的將來，「係一個好大勇氣嘅決定」。Annie坦言，這是一個不需考慮的決定，「這考慮都不用考慮，他是你生命中最重要的人，有一些愛、有一些感情不要靠嘴巴說我愛你，而是要用你的行動去看你對一個人的感情有多深，跟他一起來英國是我人生中最不需要考慮但也是最重要的決定，我很慶幸跟他一起來了」。

對於女友的支持及陪伴，鄭文傑說得最多的是感激，他知道有很多人勸過Annie離開他，包括她的家人，「因為我係一個被政權盯上嘅人，亦都係一個有爭議嘅人，我係完全明白，所以佢係為咗喺最關鍵嘅時刻支持我，好多謝佢一路以嚟嘅犧牲」。鄭文傑慶幸，Annie最終在英國找到她所喜歡的工作，也是能一展所長的舞台，「但我自己仲摸索緊，多謝佢對我有百般體諒，有時見到佢都會唔好意思，希望未來可以擔當返養家的責任」。

Annie明白鄭文傑這種心態，只是對她來說，比起事業有成，她認為鄭文傑目前在做的事情，來得更有意義，「我終其一生，就是金融業的打工仔，只是幫有錢人變得更有錢而已，我這一輩子做了甚麼讓這個世界更美好呢？我很尊敬你所要從事的這些理想，你做的事情是為了一整個群體，我覺得你做的事情是比我打工做的事情更有意義，我只是希望你可以多幫我分擔一些家事、倒垃圾、煮飯而已」。

「我從來都沒有後悔站在你這一邊」

訪問到了尾聲，記者請兩人說出一些心裡想向對方說的話，鄭文傑說，「好多謝你一路以嚟嘅付出，同埋真係犧牲咗好多嘢，跟住一個咁有爭議嘅人，亦有好多跌宕同未知嘅打壓喺前面，令到你或者周邊人帶嚟好多麻煩。因為愛、或者係對我嘅相信，所以一直陪伴喺身邊，多謝佢係我日常生活做咗好多支援，作為唔係香港嘅人都願意同我哋一齊度過，希望未來有更多嘅嘢畀返Annie」。

而Annie的說話，更像是回應鄭文傑不斷重覆的道謝，「你也知道愛是不求甚麼回報的，愛就是不只喜歡對方的優點，是連他不好的一面都可以包容，所以我覺得我已經可以包容你所有這一些，懶惰、不倒垃圾這些。這一路以來，有千言萬語，我知道你不是個很善於表達自己情感的人，你是很實際的人，很有自己的理想，有時候看到你這種認真的精神，我真的，我又再次愛上你了。謝謝你可以帶給我這麼多不同的人生體驗，很多不一樣的事情，我從來都沒有後悔站在你這一邊，我真的很愛你」。

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