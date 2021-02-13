【本報訊】政府前晚深夜宣佈新增九棟大廈納入強制檢測，包括大埔廣福邨廣智樓，昨大年初二，近百名居民排隊檢測。有居民知道要強檢後十分徬徨，批評當局發佈訊息混亂兼太遲，令原已計劃的新年行程，亦被迫臨時取消。不少街坊因應疫情，今年改為視像或WhatsApp拜年。

近百名居民昨在廣惠樓對開羽毛球場的採樣站排隊檢測，居民陳小姐與父親及姨甥一行三人到來做檢測，前後花了20分鐘。她埋怨前晚11時才知要強檢，但之前完全沒通知，「噚晚（前晚）好徬徨，唔知要即時檢測，定第二日先做！」她又指臨時要強檢打亂新年安排，「要再plan過晒行程。本來約咗家人嚟我度食開年飯，𠵱家取消咗」。

靠保安區議員始知悉

居民李小姐等了半小時做檢測，批評消息發佈混亂，「我哋都靠座頭保安同區議員fb message先知，成夜晚11點幾先知，根本冇特別通知，唔嚟（檢測）唔得呀，費事（當局）搵人嚟拆門，跟住仲要罰我5,000蚊！」詹先生一家五口總動員來做檢測，等了一個鐘才完成，他無奈說一年疫情以來，整年沒見過90多歲母親，「都係視像拜年」，期望「疫情快啲走」。

九龍城沙浦道46號豪門亦是被強檢的大廈，住戶陸續做檢測。有住戶指為確保安全，今年已取消拜年聚會。住戶羅太則稱日前未知大廈有確診，女兒曾登門探望，因此也叮囑非住該區的女兒要做檢測，今年因應疫情，亦「用WhatsApp拜年」。