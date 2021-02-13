【本報訊】武漢肺炎令本港旅遊業陷入冰河期，旅遊發展局主席彭耀佳（圖）昨日表示，去年只有約357萬旅客人次訪港，按年大跌超過九成，大部份旅客是因探親或業務關係有必要才來香港，形容情況之差前所未有，甚至較2003年沙士時更差。惟他相信未來旅客來港會願意使用「安心出行」流動應用程式保障自己，該局亦會推出認證計劃增加旅客信心。

彭耀佳說，日後進入主題公園或景點要使用安心出行程式，雖有少許麻煩，但相信旅客會願意使用。他又指，旅發局將與香港品質保證局推出計劃，為景點的衞生及防疫措施發出認證，增加市民及旅客信心，初步有1,500間商戶參與，包括酒店及公共交通等旅遊相關行業。

辦VR虛擬旅行團

對於政府至今未放寬本地遊，彭相信政府將一步步開放本地遊。他又說，恢復旅客入境之後，會多宣傳大灣區一程多站，吸引海外旅客由香港去澳門、深圳、佛山和珠海等城市，體驗更多文化和景點。

旅遊氣泡去年底在推行前因第四波疫情來襲而煞停，彭耀佳希望在第四波疫情完結及有疫苗供港後，旅遊氣泡可重新啟動，並與更多國家在機制下互通旅客，旅發局會加強宣傳，包括找居港的外國人向自己國家宣傳香港，並多舉辦虛擬旅行團，以VR技術向旅客展示景點，增加香港旅遊吸引力。他預料旅遊業復蘇初期，主要會吸引短途客如東南亞和日本等地的旅客來港。