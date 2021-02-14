政府日前宣佈，年初七起放寬食肆及指定場所如美容院、健身中心等，市民進入前需要先使用「安心出行」應用程式掃瞄場地QR Code，或者登記個人資料，否則商戶可能會被罰停業3至14日。創新及科技局局長薛永恒今日發表網誌，表示「安心出行」最新下載數字已超過70萬次，又稱正研究加入藍牙自動掃描功能。

薛永恒在網誌中提到，資科辦正與香港大學團隊研究，利用藍牙技術，為「安心出行」加入自動掃描功能，並會選擇於合適處所貼上只會自動發出信號而沒有收集信號功能的藍牙傳送器，當市民手機接到信號後，程式會自動記錄出入該處所資料並儲存在手機內。網誌提到港大團隊正在校園內進行模擬測試，確定技術穩定和有效後，而資科辦本月底亦會在合適的場所如小巴作實地運作測試。

網誌又指出，資科辦正與香港浸會大學團隊，研究透過感應位置變化速度和大數據分析，來判斷用家是否已離開的士，以新增自動離開功能。

專家：可手動關閉藍牙功能避免自動掃瞄

資訊科技界選委黃浩華表示，綜合薛永恒及早前的報道，相信所謂藍牙傳送器，即是iBeacon藍牙定位技術。iBeacon為蘋果公司推出的低功耗藍牙技術，可以在短距離內持續發出訊號，毋須額外操作，手機即可自動接收並定位，有效範圍約100米。

但他指出，用戶亦可以手動關閉藍牙功能以避免自動掃瞄，但一些需要藍牙連接的設備如藍牙耳機將會法使用。同時因Andriod及iOS對藍牙有一定限制，他相信政府或有關技術供應商在重新編寫程式時，要做在即使不開啟程式而能暢順運行存在難度。

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