叮叮、叮叮⋯⋯這種香港島街頭獨有的聲音，間或伴隨車輪與路軌磨擦所生的尖銳煞車聲，它既是遊客必然留影的景點，也是116年來見證香港興衰的公共交通工具。

工整方正的雙層柚木或鋁製車廂沿軌而行，靠架空電纜供電，1904年7月面世，至今有六條行車路線往返堅尼地城至筲箕灣。或者你覺得不設冷氣、前進緩慢的它，在侷促而繁忙的城市已經不合時宜，然而它連綿的軌迹，卻有着屬於香港的文化與歷史。

這次與長春社文化古蹟資源中心，有幸在茫茫165架電車海中乘上唯一的120號電車。120號是現存最後一架載客的1950年代第五代車款。在這個「行走的博物館」上，被暖黃鎢絲燈光包圍，在行車和緩搖曳的步伐中，回望曾經的「小歐洲」、灣仔最高地標，走過100年前河水淙淙的鵝頸橋底。

從總站東行，經過現在摩登商廈林立的中環，原來過去電車路兩旁盡是歐式建築。現時環球大廈的位置，1911年是英國文藝復興建築風格的第三代郵政總局，至1976年才被拆卸。

電車再往前，是九層高的紅磚教堂，1936年建成時，是全灣仔最高的地標。這個「前最高」原來差點消失在大家視野之中。1970年代，循道、衞理兩個教派合併時，一度想將教堂拆卸，後來幸得街坊、教友力保，於是在重建加高後，仿建了這座中華復興風的紅磚教堂，現在乘電車才得以一睹其風采。

拉下車窗，感受街外微風吹拂之餘，也能聽見城市繁忙的聲音。某段路程還有木屐激情撞擊的獨特交響樂，說的正是驚蟄時的堅拿道西站，鵝頸橋底的打小人勝地。堅拿道西之所以叫堅拿道西，取的是Canal的音譯。現在的平地原來曾是經常淤塞的鵝頸澗，在百多年前加高堤岸後變成寶靈頓運河，直到1920年代填海才被改為下水道。加蓋堅拿道行車天橋後，鵝頸橋便只剩名字，不見其影了。

不過，百年歷史又豈止如此，沿電車軌以悠閒車速漫遊都市，還有更多香港舊時等待大家發掘。

鳴謝：香港電車、香港史學會、長春社文化古蹟資源中心

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