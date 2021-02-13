【本報訊】武漢肺炎疫情持續逾一年，勞工市場步入寒冬，去年10月至12月的失業率飆升至6.6%，創16年來的新高。勞工及福利局局長羅致光昨日預告，農曆新年後為失業高峯期，料失業率將升至逾7%。失業人口急升，羅卻仍拒絕設立失業援助金，辯稱措施將扭曲僱員與僱主之間的關係，又認為現時政府的支援措施相當全面。職工盟總幹事蒙兆達炮轟政府毫無承擔，無心支援失業人士，形容「間屋燒着晒，啲人困晒喺入面，你（政府）仲喺出面講火勢點樣。」

勞工市場深受武肺疫情打擊，政府統計處數據顯示，2019年12月起，本港失業率由3.7%飆升至去年10月至12月的6.6%，失業大軍超過24萬人。統計處本周四將公佈去年11月至今年1月的臨時失業率，勞工及福利局局長羅致光昨接受電台訪問指，市場估計農曆新年後將為失業高峯，失業率很大機會升至逾7%，但相信不會升至2003年沙士時最高的8.5%。他又對全球疫情發展抱審慎樂觀態度。

創三萬職位 僅半有人做

面對失業率攀升，外界及多個政黨紛紛要求政府設立失業援助金。羅致光昨再拒絕有關的建議，辯稱援助金會扭曲僱主與僱員的關係，例如僱主或會解僱部份僱員，以換取留下的員工不用放無薪假，或者僱員原本想辭職，但為了取得援助金而要求僱主辭退他們。

羅續指政府現時有透過增加職位、放寬綜援申請門檻等措施，協助失業和就業不足人士，強調現有措施已相當全面。他又辯稱，由於其他地區稅率較高，故可為市民提供由生至死的照顧，但香港實施低稅率，「要去完全滿足社會嘅要求唔係唔得，但大家要付出多啲。」

然而翻查資料，政府聲稱創造的所謂三萬個職位，至今只得一半入職，因失業而申請綜援的個案亦只較前年同期增加不足7,000宗。職工盟總幹事蒙兆達炮轟政府毫無承擔，無心支援失業人士，形容「間屋燒着晒，啲人困晒喺入面，你（政府）仲喺出面講火勢點樣。」他又憂慮農曆新年假期後大量公司將裁員，失業潮或將為歷史性高峯。

對於羅為拒設失業援助金辯解，蒙直斥其說法荒謬得引人發笑，「咁嘅理由都畀佢諗到。」他批評裁員與否根本與失業援助金無關，是視乎僱主需要作決定，「點會為津貼做啲咁嘅嘢」，斥其說法完全是倒果為因。他又稱，不時接到失業市民求助，控訴申請綜援受阻，質疑羅致光所謂的「其他措施」，根本難以支援市民，促請當局設立失業援助金，協助彈盡糧絕的打工仔渡過難關。

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