一旦感染武漢肺炎，你會選擇以中醫中藥治療嗎？

或許你第一個疑問是：「在香港，我有得選擇嗎？」「在醫院，不是一定要接受西醫藥治療嗎？」

是的，自從今年1月26日開始，若你不幸患上武漢肺炎，是有機會選擇以中醫藥治療的，只要經過診斷後你屬於被安排在亞博館社區治療設施的輕症病人，並且年滿18歲、無服用抗病毒藥，亦沒有肝腎功能異常或已知對中藥過敏，例如有蠶豆症等。

參與服務的病人首先須分別經過醫管局西醫及中醫團隊臨床評估，以確定是否適合接受中醫藥治療。為配合場館的臨牀運作模式及感染控制措施，駐場中醫師會於非隔離區域，以視像形式為病人應診，並根據專家小組制訂的臨床方案為病人處方中藥顆粒沖劑。

臨床診療方案是由專家小組所制訂，專家包括本港三間大學中醫藥學院的中醫臨床及中藥專家、醫管局的內科、傳染病及毒理學專家等。他們根據過往在亞博病人的基本情況，總結了在香港最常見的武漢肺炎的三種中醫學證型，並提出三個中藥處方。

三種證型包括「風熱犯肺」、「風寒化熱或夾濕」及「氣陰兩虛」，不同『證型』的病人會有不同的症狀。

1）屬「風熱犯衛」的病人，常見咳嗽、喉嚨痛、黃痰等症狀，治療以銀翹散加減。

2）若患者除了呼吸道病徵，同時伴有肚瀉等腸胃症狀，便可能是「風寒化熱或夾濕」，這時便需藥力較強的清肺排毒湯。

3）對於一些身體輕虛弱的患者，如長者或長期病患者，多屬於「氣陰兩虛」，便須服用沙參麥冬湯補氣養虛。

這是醫管局首次為疫情引入免費的中醫藥治療。在香港的新鮮事，在內地卻是行之有效的治療方法，而且全面用於輕型、普通型、重型、危重型武漢肺炎治療，更特別用於重症轉輕症患者中。

在國家《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》，由第三版起明確定出中醫治療方案，提出新型冠狀病毒感染的肺炎屬於中醫疫病範疇。國務院在去年頒佈的《抗擊新冠肺炎疫情》白皮書亦指出，中藥的「三藥三方」可有效降低武漢肺炎的發病率、提高治癒率，並加快康復期。而「三藥三方」指的是「金花清感顆粒」、「連花清瘟膠囊」、「血必淨注射液」，以及「清肺排毒湯」、「化濕敗毒方」、「宣肺敗毒方」。多篇重量級科研報告已在國外期刊發表，以現代醫學循證醫學的角度，分析中藥的效用及機制。

當中清肺排毒湯也用於本港今次的中藥治療方案中，然而國內對「清肺排毒湯」的使用有較嚴謹的要求。如國家中醫藥管理局公告指出：「『清肺排毒湯』應使用傳統中藥飲片調配，水煎煮使用，生石膏須先煎，共煎共煮程序必不可少。不得使用單味中藥配方顆粒調配使用，以免降低療效，貽誤救治。」

中醫治療講究辨證論治，中藥的療效亦離不開劑型及煎煮方法。

相對國內的「三藥三方」，本港若不只滿足於以中醫藥治療武肺輕症，便要突破本港限定的「三型三方」了。

撰文：註冊中醫師林蓓茵

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