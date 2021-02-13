【本報訊】市民今年在武漢肺炎疫潮下迎接農曆新年，政府抗疫不力，不少傳統節慶活動被迫取消，但仍有香港人堅持延續傳統。開業逾半世紀、位於上環的老字號海味店裕隆號昨延續在店內吃開年飯的傳統，聚首一堂享用八餸一湯。惟因限聚令和疫情影響，該店50多年來首次沒有邀請員工一同享用開年飯。該店第二代傳人吳偉鴻直言對此極度傷感，希望年尾疫情好轉，可再次與員工聚餐。

自上世紀60年代起，海味店裕隆號每逢年初二都會在店內舉辦開年飯，集合員工及親友一同開年。昨晨10時許，第二代傳人吳偉鴻在店內舉行拜神儀式，其後店舖落閘，吳與家人便開始用膳。該店今年按傳統準備八餸一湯，餸菜包括寓意「發財好市」的髮菜蠔豉、象徵「撈筍」的燜筍蝦等。

然而吳偉鴻透露，今年是該店50多年來第一次沒有邀請員工一起開年，員工雖明白其決定，但他直言：「極度傷感，冇辦法，大家好少時候真係坐埋一齊，𠵱家各有各忙㗎，咁難得一年只係得一日、兩日坐埋一齊，今年已經冇咗機會，希望就話年尾好返啲，可以（同員工）一齊食。」

放寬晚市料帶動生意

武漢肺炎疫潮下，海味店的生意大受影響，吳偉鴻指雖已預計生意額會有所下降，但實際跌幅逾三成，「估唔到差咁遠，預計咗係會少，唔知會少得咁犀利」。他又稱，留意到不少市民籌備團年飯時未如過往大手筆，致生意額較過往大跌，「平均嚟講（每張單）少咗⋯⋯量少咗，個生意又少咗，以前買一斤嘅，𠵱家買12両或者半斤，咪爭好遠囉」。

政府日前宣佈年初七起將放寬晚市堂食等，吳偉鴻不認為對生意有太大幫助，但「起碼好過唔畀開六點鐘晚巿」，期望酒樓等食肆延長營業時間後，購買需求增加，可帶動生意有所增長。不過他強調仍須視乎疫情發展，「最主要睇個疫情，同埋（其他國家）幾時開返關」。

面對生意欠佳，今年會否繼續派發「年賞」予員工，吳稱仍在觀望，「𠵱個就要睇過埋年初個情況喇，因為我哋年尾個年賞都多咗少少，都（會）有啲（年賞）嘅，但冇以前咁豐富，以前生意好，就睇嗰個利潤囉，利潤好啲，咪分多啲囉，咁呢兩年生意真係太差太差喇，酌量囉」。

新年伊始，吳偉鴻最大的願望是疫情盡快過去，「希望疫情一定快啲（喺）今年搞掂，再拖就實唔掂呀，唔好話我自己唔掂，（如果）成個香港都唔掂，我哋都冇可能好」。