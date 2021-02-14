武漢肺炎下失業率持續上升，上月公佈的最新失業率達6.6%，創16年新高。勞工及福利局局長羅致光表示，有經濟分析指失業率將會破七，而即使疫情半年內受控，失業率也難於短期回落。對於勞工界要求設立失業援助金，羅致光稱有關制度易造成不公，堅稱不會採納，並指如社會希望認真討論設立失業保險制度，便需即時叫停現時取消強積金對沖的工作。

本周四將公佈去年11月至今年1月的失業率，羅致光在商台節目表示，一般預測失業率會上升，有經濟分析更指會破七，而以往在農曆年過後，失業率一般會再升。他形容，今次疫情對本港經濟產生結構性影響，部份行業如旅遊業，難以即時反彈；即使疫情半年內因有疫苗而緩和，失業率也不會短時間內回落，例如2008年金融海嘯的失業率是5%，但到2017年才回落至3%。

羅致光：臨時失業援助需設標準 會造成不公

羅致光表示，推出社會政策時需作出長遠考慮，失業人士若無資產無儲蓄，可以申請綜緩，而失業人士亦有遣散費及長期服務金作為第一道防線。對於外界要求政府設失業援助金，他指，臨時失業援助需要設定水平界線，例如要界定失業率達到某個百分比或者何時開始失業才可領取，但在這類標準下，總會有人差一點才達標，易造成不公，「以失業率作為界線就好古怪，作為臨時嘅制度，如果（失業率）跌到4.99%就冇得攞，唔關你事，因為整體到4.99%你就冇得攞。用時限又好古怪，12月31日可以攞，1月1日就冇得攞。對唔住，你遲咗一日失業，你就攞唔到，你話點解老闆唔早啲解僱你呢」。

他說，在疫情初期時，政府為確診並「手停口停」人士提供5千元津貼，當時社會已有聲音指有人會向確診者「買口水」申領特殊津貼，而即使只是短至6個月、每月涉及幾千元的津貼，在推行上亦殊不簡單。他重申，臨時失業援助並不可取，認為現時取消強積金對沖的安排較好，如果社會要認真討論設立失業保險制度，便只能叫停現時取消強積金對沖的工作。

鄧家彪建議放寬領失業綜緩門檻

勞工顧問委員會勞方代表鄧家彪在同一電台節目表示，遣散費及長期服務金是打工仔未來的退休保障，不應用來作失業保障；而申請綜援審批時間長，並要求嚴格，局方曾預料疫情下有4萬個家庭申請綜援，但至今只有2萬個申請，證明不多人願意申請綜援。他建議當局在綜緩申請上多做一步，讓家庭成員如有一人失業，亦可以個人作單位申請綜緩，不用與家庭資產和收入綑綁。羅致光回應指，如放寬只是做一、兩個月，他也可勉強應承，但認為措施並非幾個月便能結束，可能涉及幾年時間，因此需要檢視。

另外，羅致光在網誌表示，現行綜援制度仍有負面標籤，有時聽到有立法會議員指市民「有手有腳」，不會想申請綜援，會有些「火滾」。他認為這些說話侮辱領取綜援的人士，但他要忍，盡力解說。他表示，為市民提供生活安全網，是社會的集體責任，《基本法》第36條下，香港居民亦有依法享受社會福利的權利，希望大家可以將有色眼鏡，交給庚子年的老鼠帶走。

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