【武肺第四波】

【本報訊】本港昨新增12宗武肺確診個案，是近三個月來新低。但衞生署長陳漢儀警告，數字偏低或與「中國人大年初一不願睇醫生或入醫院」有關，擔心農曆年假後疫情會反彈。而尖沙嘴劏房林立的美麗都大廈及華源大廈疑爆疫，共涉四名女住客，其中三人為逾期居留的內地女子，正等候遣返，她們年齡介乎31至36歲，個案已交入境處跟進。

本港昨新增12宗確診，是自去年11月中以來最少，當中10宗為本地感染。另初步確診個案少於10宗。

劏房及賓館多 住客品流複雜

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，尖沙嘴彌敦道美麗都大廈日前一名42歲女子確診，該名女子去年5月由馬來西亞來港，她居於該大廈劏房的另有兩名女患者亦初步確診，二人先後去年7月及10月由內地來港，被揭發逾期居留，正持行街紙等候遣返。美麗都對面的華源大廈C座昨一名36歲女子確診。該四名患者相識，曾互相探訪。張竹君指四人報稱無業，中心已將個案的資料交予相關執法部門跟進。資料顯示，首名42歲女患者為香港居民，其餘三人為內地人。

入境處表示，三名早前因違反入境條例而被捕，正等候遣返期間獲簽發俗稱「行街紙」的內地女子，分別確診及初步確診，三人年齡介乎31至36歲。

油尖旺區議員賀卓軒表示，美麗都大廈劏房林立，「以我所知最勁係『一劏九』，有唔少基層市民住，共用廚廁；加埋大廈入面有接近50間賓館，地下商場成日有人投訴煙頭四圍丟，中間個天井亦成日有垃圾，衞生環境一般」。

美麗都大廈一名保安稱，進出大廈的人士品流複雜，本地人、南亞人、非裔人等都有，他曾試過提醒這些人戴好口罩，惟對方「呢頭話整返上去，轉過頭又除返落嚟」。商戶則多數是賓館、裁縫和打金，未見有色情行業。住客戴小姐也指大廈不少外地人出入，品流複雜，「一個女仔住會危險啲」。一名不願上鏡的住客指大廈內的賓館完全不會向住客索取身份證明文件，「畀錢就畀你住」。

華源大廈居民鄭小姐稱，大廈陌生人多加上劏房太多，衞生環境欠佳，「平時都好多陌生人出入大廈，包括南亞裔人士，有時佢哋衞生都麻麻地，唔係個個戴口罩」。

確診數低或「年初一不願求醫」

對於確診數字創新低，陳漢儀指個案回落或與農曆新年有關，「中國人大年初一未必願意去睇醫生或入醫院」，而很多私家診所亦休息。她指社區仍有傳播鏈，數字有機會回升，呼籲市民如有病徵應盡快求醫，過年期間不要鬆懈，與親友見面時要全程戴口罩及避免聚餐。

另醫管局公佈，第8900號60歲的男患者前日離世，本港累計193名患者死亡。