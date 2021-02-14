武漢肺炎至今未散下，香港人可以點樣度情人節? 自老公離世後單身多年嘅新民黨主席葉劉淑儀，就選擇著住套紅色旗袍，去餐廳除低口罩影相兼拍片，再上載Facebook分享。葉劉片中話，今日係年初三「赤口」兼情人節，「咁我提醒一下啲情人，今日千祈唔好鬧交啊! 就算鬧交，都係『床頭打交床尾和』」。佢又不忘喺IG分享用雙手擺出心心手勢嘅相片，並換上另一件紅色旗袍，問大家鍾唔鍾意佢套衫...

情人節除咗影相拍片自High，其實仲有好多有意義嘅事可以做嘅。前社福界議員邵家臻今日就喺FB，同大家講返情人(Valentine’s Day)嘅源起，其實係一名叫Valentine嘅修士，無懼當時古羅馬暴君Claudius唔准國民結婚嘅命令，為人民秘密主持婚禮，最終因此被捕並處死。世人為咗紀念Valentine勇敢抗爭精神，就將每年2月14日定為Valentine嘅紀念日（Valentine’s Day），象徵每個人都應該勇敢地追求愛情、相信愛情。

阿臻話，情人節現時變質成為窮人同單身人士嘅「懲人節」，但節日嘅初衷其實係「以愛情戰勝暴政」，透露佢創立嘅囚權組織「石牆花」，年年都有幫在囚手足送花傳愛，希望做到「以愛情穿透監獄」，今年佢哋就代在囚手足送上10幾紮花嘞。

余德寶情人節送暖 雞飯送獨居長者

黃店「一日三餐」老闆、公民黨副主席譚文豪，今日就搵埋該店另一老闆林瑞華，喺該黨油尖旺區議會副主席余德寶安排下，去咗海富苑海泰閣探訪獨居長者，送出近百份招牌雞飯比老友記，希望一班老友記喺情人節都感受到溫暖。

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