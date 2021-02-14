本港疫苗接種安排被指落後鄰近的澳門及新加坡，負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權，今日在電視節目中透露，政府預購的復星／BioNTech「復必泰」疫苗，首批100萬劑預料本月底前供港，3月初可開始接種工作，日後本港18區每區都至少會有一間社區疫苗接種中心，部份接種中心會設在私家醫院。

聶德權說，復星／BioNTech藥廠的「復必泰」疫苗首100萬劑預計本月底前會抵港，但暫時未知疫苗抵港確實日期，藥廠指會在到貨數日前通知政府，當局屆時會開始接受市民預約打針。他又指，「復必泰」疫苗由抵港，至送至疫苗接種中心期間的流程要求高而且複雜，當局已進行過演練；日後本港18區都會設有疫苗接種中心，部份地區因人口多，會有多於一間接種中心，預計將有超過20間投入使用。他又說，初期只會先開放數間，以便熟習運作。

正招募公務員作行政支援

聶預計，中心每日需要約1,000名醫護人員協助接種工作，當局亦正招募公務員作行政支援，目前進展順利，相信人手並非問題。

至於內地科興疫苗，聶說，當局正在法律框架下進行審視程序工作，目前疫苗在安全性和有效性方面均是正面。他並指，當局會爭取疫苗盡早到港，現時已經有超過1,100名私家醫生加入疫苗接種計劃，日後市民可以選擇到診所接種科興疫苗。

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