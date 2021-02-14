這是鄭文傑與女友在英國渡過的第二個農曆新年，在異地過年，雖然沒有節日氣氛，但兩人還是準備了一頓豐富的開年飯，簡簡單單地渡過。與家人斷絕關係之後，對於鄭文傑來說，再沒有一家團聚這回事，到了節日，還是會有思念與感觸，只願家人知道他仍安好，便已足矣。

鄭文傑記得，去年的新年仍然有跟家人聯絡，但就在新年之後不久，由於向中文媒體詳述遭中方扣留的經過，其後因擔心家人的安危，無奈宣佈與家人斷絕關係。在這之前，每逢農曆新年，他都會與家人到深圳過年及探親，「會逗利是、玩炮仗，會幾難得一家團聚嘅日子，但呢啲都係回憶啦，今時今日唔好話大陸返唔到去，連香港都返唔到，唔知幾時可以再見返」。

因為政權而被迫斷絕關係，無法再聯絡，想起已經年屆70歲的父母，鄭文傑不禁感觸，「唔知道係未來有無機會，係有生之年再見返佢哋，依家每到新年都會有好大感觸，但都無辦法啦，都希望佢哋知道我依家喺度一切正常、安好，唔需要擔心」。

身處英國的鄭文傑，目睹香港的情況每況愈下，在新年之際，寄語港人要珍惜每個值得感恩及開心的時刻，「喺香港面對住非常大嘅壓力，因為係面對成個威權體制擴張嘅最前線，本身係好不對稱嘅抗爭，所以我哋唔應該因為嗰種緊張、憂鬱、壓抑而拖垮自己，我哋一定要保存自己，喺一啲生活上嘅小細節去感受到快樂。可以休息，但唔可以放棄，可以暫時失望，但唔應該絕望」。

駐英記者李雨夢 英國報導

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