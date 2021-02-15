今日是年初四，逾百市民趁中午前到荃灣兆和街輪候小巴，前往圓玄學院攝太歲。警方在小巴站實施人流管制，劃成三列排隊區，市民均須等候半小時以上。疫情持續不斷，但圓玄學院仍舊香火鼎盛，烈日當空下，中午時分超過百名善信「打蛇餅」排隊等候進入元辰殿。

與母親結伴前來的溫小姐指，今年她們均犯太歲，故特意前來圓玄學院拜太歲，「其實都唔想嚟，但犯太歲拜個神會好啲……話晒上年唔犯太歲都咁差」。被問及有否帶備參拜貢品及太歲衣等，她笑指，「唔係好識呢啲嘢，都係交畀媽咪處理……或者等陣去買」。今日善信眾多，警方在荃灣小巴站實施人流管制，溫小姐認為安排不算太好，「覺得依度好狹窄……可能我未見過咁多人囉」，認為指引欠清晰，「要啲警察大叫先知做乜」。她預計只逗留短時間，「拜完就即刻走，都唔使留咁耐，同埋好多人」。

朱小姐表示，往年都有來圓玄學院拜太歲，但去年因疫情所以沒來，「舊年冇嚟，所以今年一定要嚟」。她又透露，有兩位家人犯太歲，已事先買了太歲衣準備參拜。警方在小巴站實施人流管制，劃成三列排隊區，朱認為安排妥當，預計需時45分鐘排隊到圓玄學院，但只會逗留短時間。

殿內禁燒香 大部份善信無社交距離

記者中午時分抵達現場，圓玄學院香火鼎盛，人頭湧湧，過百名善信排隊等候進入元辰殿，準備拜太歲。現場有多名保安員協助維持秩序，並分批領頭帶善信到殿內中央的「斗姆元君」參拜，再指示現場善信在殿內排隊等候拜訪38號「當年太歲」，隨後善信會再到自己「本命太歲」參拜，而今年同樣禁止市民在殿內燒香。

圓玄學院內有警員及保安維持秩序，亦有廣播及標語提醒善信保持社交距離，惟大部份善信未有遵從。而今年圓玄學院亦推出「嶄新」程式，供善信網上購買太歲衣包，及提供「代拜太歲」服務。

善信盼疫情快結束 令港人安心

善信李太指，每年都會前來圓玄學院拜太歲，而今年則來「求安心」；又指今年人流水洩不通，今早8時已到達荃灣，並已買好太歲衣及貢品，花逾1小時等候小巴，「都預留係（圓玄學院）半日」。她又解釋，要先在元辰殿內拜殿中央，再拜太歲及本命太歲，然後再將太歲衣紙寶牒化掉。

圓玄學院今仍只開放山頂近停車場的化寶爐，遠離排隊人群，現場只有2名職員負責代接衣紙後丟進爐內化寶。李認同做法，並笑稱「都無辦法」，續指殿內人流多，「有人睇住都安心嘅……如果唔係可能要排到今晚都未得」，自己亦會注意好個人衞生。被問及新年願望，李指希望疫情可快結束，令港人「安心啲」。

隊尾市民料等逾1小時才能入殿

排隊尾的王先生指，今年較往年多人，更出現「蛇餅」才可入元辰殿，估計需時超過1小時，並預計下午3時才會離開。笑言家人都犯太歲的他指，今日是特意前來，「你見我揸住咁多（太歲衣紙寶牒）都知咩事」。被問及人流管制措施，王認為效用不大，「以為攞塊板隔住就係，依家排咁多人都冇1.5米距離」，惟有自己多注意個人衞生。

游氏夫婦今特意前來為犯太歲的女兒拜太歲，並於中午時分到達。游爸爸指，往年都會到圓玄學院，今年乘坐的士到山腳再徙步上來，「好快啫，後生仔上嚟」。他指，今年人流較多，未能預計需逗留幾耐，「條隊都有郁嘅」，又認同實施人流管制，「度度都多㗎啦，你睇車公廟」。與友人結伴同行前來的謝小姐指，花費近70元乘的士上山，並花近2小時排隊等候進入元辰殿。她指，家人今年亦有犯太歲，「今日未嚟拜，因為太多人」，又認為人流管制安排妥當。

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