國家主席習近平不滿特區政府嘅抗疫表現，當面向特首林鄭月娥表明，對香港爆發第四波疫情既關心且擔憂。俾老細當面「照肺」鬧爆，林鄭梗係要補鑊啦，門面功夫做到足，佢今朝8點幾去咗西環堅尼地城厚和街睇渠務署嚟抽污水檢測有冇病毒，相信所有人都唔知佢嚟到除咗「搞亂檔」，可以幫到咩手。抽完水，做完騷，身穿紅色外套嘅林鄭，留咗約廿分鐘就走人。難怪歌仔都有得你唱：「林鄭到，林鄭到，好走快兩步。」

根據讀者提供嘅相片可見，林鄭出巡，大批身穿西裝嘅文武官員左右服侍，環境局局長黃錦星全程在旁，充當林鄭嘅導賞員。睇嚟林鄭嚟之前，基層嘅工友都已經狂洗太平地，務求一塵不染，掩蓋所有事實。林鄭嚟「抽水」，成班基層員工就做到無停手。

中西區區議員黃健菁喺Facebook話，渠務署來抽驗污水，若污水驗出有肺炎病毒，該處便需要做強制檢測，不過，結果係唔會公佈，若然有事，政府會秘密嚟做強制檢測：「據聞，明天在堅尼地城仍然會有幾個需要驗污水的位置。」黃健菁又話，林鄭嚟梗係冇作用啦，又唔係有人要佢慰問，係嚟做騷多啲。

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