【本報訊】歐美禁售武器予香港警隊，警隊惟有轉到東歐及內地物色槍械。據悉，警隊有意選購9毫米子彈捷克或內地手槍，以替換軍裝警員使用的「老爺槍」史密斯威森M10。惟資深警務人員及熟悉槍械人士均指出，內地槍械無論射程及子彈，殺傷力都比點38史密斯威森M10手槍大，加上手槍彈匣的子彈數量大增，達到15發，毋須經常換匣，制服市民時「未必只開一槍，可以連開四、五槍」。

警方消息指，軍裝警員使用的史密斯威森M10，美國生產商已停止生產該「老爺槍」，警隊缺乏零件下，2004年開始將刑偵人員收回報廢槍枝拆解，零件回收作為備份賴以為繼，軍裝警換槍已迫在眉睫。

據悉，警方槍械訓練科及行動部先後試用過內地、俄羅斯及捷克等製造及當地警隊使用的槍械，包括捷克烏爾斯基．布羅德兵工廠製造的CZ75 P01半自動手槍及CZ P10手槍；內地公安使用的QSZ-92-9半自動手槍及NP22 9毫米自動手槍等。消息指，因應香港警隊沿用歐美槍械，習慣歐美制式，警隊初步研究後不會採購俄羅斯槍械，而內地公安的槍械殺傷力較大，警隊亦曾一度不考慮，傾向採購捷克手槍。

內地公安「推介」

消息指，在內地公安「推介」下，協助本港警隊聯繫內地兵工廠直接討論合作空間，「原本警隊舊年就計劃好返內地同生產商傾，但因疫情封關，計劃被迫延期，希望今年下半年可以成行」，故警隊為軍裝警員採購佩槍計劃惟有按兵不動。

不過，有熟悉槍械人士向本報指，M10是史密斯威森的王牌之一，其實未有停產，配件等支援維修沒有短缺，至少可用多10至20年。他質疑警隊是擔心受歐美制裁影響，廠方不願出售部件或配件。他指中國仍未能生產點38口徑子彈，隨着不斷訓練和消耗，子彈存量越來越少，更換槍款可避免有槍無彈。本報於美國史密夫威遜廠官方網頁，仍見有售警隊現時使用的點38佩槍。

該熟悉槍械人士指出，反送中運動期間，多名被警員槍擊的青年可以活着上庭，全因M10使用的點38子彈殺傷力較低；但捷克警隊使用的CZ P10、中國公安的QSZ92-9等使用9毫米子彈，子彈初速快，穿透力高，殺傷力明顯較點38子彈大。這批槍種的彈匣，子彈數量亦遠多於M10，達到15發，「一梳十幾粒子彈，到時警察去制服人，一開未必只開一槍，而係開四、五槍，甚至用盡成梳子彈匣」。有資深警務人員亦承認，東歐及內地手槍的射程較M10手槍遠一倍，準確度及殺傷力明顯較大。

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