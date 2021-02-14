《國安法》籠罩全城，陰霾不散，過去一年不少行業包括傳媒、教育、法律等，行業環境急速惡化，人們苦苦堅持，卻無處安身。如果年輕人的夢想不幸是被政權打壓的行業，也許來不及成長已被折翼。有通識教育系畢業生決定放棄教育夢，讀社工課程欲轉行；有新聞系學生反送中期間入行做兼職，惟《國安法》通過後，看不見行業前景，家人欲移民，她卻仍想入行。於他們而言，前路真的尚有一點光？

「冇乜新聞前景。」

大學第二學期開始，學生繼續用Zoom上課，教室不再限於大學裏。

在一節新聞系課堂，螢幕前一直傳來講師的聲音。他為了破冰及認識新同學，問他們不同問題，忽然問道：「點睇新聞界前景？」沒有人回應。於是他點名要求學生作答，傳來一個個肯定的答案：「冇乜新聞前景。」、「冇乜。」、「我發覺我唔啱做新聞。」課堂又回到一陣沉默。

上這節課的大部份都是大學四年級生。Kenus(化名)沒有開咪說話，但與他們有相同感受：看不見前景。

「為社會嘅事憤怒同着緊，先有想做記者嘅心。」

Kenus中五那年，是多事的2016。

人大釋法將6名立法會議員DQ、魚蛋革命數人被控暴動罪……「你見到完全係夾硬嚟，所以當時醞釀到好關心時事，你會覺得自己係為咗社會嘅事而感到憤怒同着緊，所以先有想做記者嘅心。」於是大學選科，排頭位的是新聞系，「我係冇變過㗎。」她笑說在此之前，她是個想法簡單的人，只想做些有興趣的事，「自己鍾意食嘢，嗰時我諗如果真係讀唔掂我就去廚藝學院，起碼學返個技能。」

最終願望成真，並於前年9月入行做兼職港聞記者。工作至今一年多，越做越喜歡。「呢個工作性質好吸引我，我個人好怕悶，好八卦，好鍾意聽故仔，好鍾意呈現一個有溫度嘅故事。」更重要是她心中有抱負，希望記錄發生過的事，讓公眾知道社會上哪一件事是重要的，「最緊要係真相。」

反送中入行成見證者 憂傳媒行業「做唔住」

她入行正值反送中示威最激烈的時刻，很快便被公司派往衝突現場採坊。對她而言，最深刻是理大事件中，有家長在天橋舉紙牌等他們的子女。「個心好難受，因為你無諗過警方的部署會咁樣。」這份工作讓她成為見證者，心情百感交集。

去年《國安法》推出，傳媒行業加速被打壓，Kenus早料到政府會一步一步限制人民的自由，報道空間會越來越少，不過當《蘋果》被警察搜大樓、《鏗鏘集》編導蔡玉玲因查冊被捕等事件發生，仍難免感到灰心，「會諗媒體報道嘅空間仲有幾多呢，條紅線好似越來越高，你都釐定唔到條界線係點樣。而家做一啲敏感少少嘅題目都冇人肯出鏡，就會覺得呢行會做唔住。」

呂秉權：反送中後同學有緊迫感入行

有不願具名的新聞系講師透露，現時紅線越來越明顯，採訪空間日益收窄，作為老師難以理直氣壯地跟學生說新聞行業仍有前景，只好勉勵有心的同學在窄縫中尋找空間。

根據中大及港大提供的數字，新聞系畢業生入行人數由16年起幾近是逐年遞減，然而中大最新數字反升，去年有不少畢業生入行。浸會大學新聞系高級講師呂秉權指出，同學在反送中期間親歷其境，見證環境備受打壓，更有緊迫感想入行。而在他任教的班級，主流學生均想做記者，但每個同學都有不同考慮，即使未能入行亦能理解。

呂秉權坦言記者十分需要平台實踐理想，但樂土越來越少。但他保持一貫樂觀，亦如此勉勵學生，「而家真係考驗緊大家對自己理想、價值嘅堅持。我成日都喺度諗，如果我係而家嘅同學會點呢？短期一定係迷惘、唔開心，但依家咁嘅形勢有咁嘅難關，如果都捱過咗，呢啲人出到嚟係會好硬淨，係社會一啲中流砥柱。」

「你畀我試幾年先啦」

受疫情影響，經濟大受打擊，不少媒體裁員減薪。尚有數月就畢業的Kenus憂慮畢業後找不到工作，而家人亦正考慮移民英國。她坦言，現時做記者有被捕可能，家人會認為「槍打出頭鳥」，「佢覺得你唔出聲就冇事，唔需要咁不平則鳴，佢覺得無謂。」

不過，即使不太看到行業前景，她仍希望畢業後入行。「我都同佢哋（家人）講，你畀我試幾年先啦。如果真係搵唔到，做住其他嘢先。」她想等到有空缺再入行，淡然地道，「即使個市道幾差，都唔會阻止到我想做記者。」

記者：陳萃屏

攝影：何家達 朱家駿

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