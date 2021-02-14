本港軍裝警員使用的美國製史密斯威森點38口徑M10左輪手槍，於1899年面世。香港警隊於1980年初次引入M10，並於1986年起全面以M10取代原來的WEBLEY MK5和柯爾特PP轉輪手槍；1995年再引入M10重槍管型v，可配以增強型特種轉輪彈使用。

至於刑偵探員（CID），過往多使用柯爾特點38口徑的Detective Special特種轉輪手槍，2006年改用瑞士SIG SAUER公司、德國製造的P250DCc手槍（DCc為純雙動緊湊型）。Glock 17/19則為警隊特別單位的佩槍，包括俗稱「飛虎隊」的特別任務連、機場特警、反恐特勤組、俗稱「G4」的政要保護組、保護證人組、水警小艇分區等。

除了佩槍，警隊亦使用多款衝鋒槍、散彈槍、來福槍、卡賓槍、防暴槍等，其中德國製的Heckler & Kock MP5於70年代引入。惟廠商自2017年起不再接受非北約或歐盟國家與地區的新定單；2019年「反送中運動」期間，更表明不再對港供應MP5配件。警方則視瑞士廠商、美國製的SIG SAUER MPX-K衝鋒槍為MP5的替代品，鐵路應變部隊配備該槍。

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