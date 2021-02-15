《蘋果》早前報道，農曆新年期間荃灣楊屋道街市及附近一帶的菜檔外，堆積大量發泡膠箱，部份更堆至兩米多高，如同「發泡膠山」。有區議員建議政府，於街市建立回收菜箱系統，尤其於農曆新年期間加強回收，並在街市添置冷壓機，平日也可將爛箱即場壓碎，再送去回收。

5名荃灣區議員下午到街市附近的新村街、大屋街一帶視察，並向記者展示相片，講解新年期間該處發泡膠箱堆積如山的情況。他們表示，以往每晚都有運菜車將發泡膠箱送回內地菜場及回收場，但新年期間就未有車回收，以致整條街佈滿發泡膠箱。直到今天，情況才有好轉，街上發泡膠箱數量已大大減少。

區議員倡在街市及外圍設立指定膠箱收集區

區議員譚凱邦形容，「發泡膠山」情況難以接受，阻街之餘亦欠衞生。他建議食環署及環保署在街市及外圍設立指定收集區，並要求商戶將已爛的發泡膠箱及可重用的箱分類，以免他們隨地棄置膠箱。他解釋，商販應將可重用的箱叠好、紮好，放到收集區，再由貨車運回菜場。署方亦應在街市設置發泡膠冷壓機，將爛箱即場壓碎，減少體積並回收再造。

區議員趙恩來指，他年廿八至年三十都有到場視察，見到警方一連3日都未有加強執法，「一個軍裝都見唔到，冇人檢控亂咁棄置發泡膠箱嘅人」。他又形容，該處垃圾管理規劃相當落後，指最近的垃圾站位於聯仁街，一般人需步行約10分鐘，「（商戶）推一車發泡膠去垃圾站，來回可能要半個鐘，喪失咗喺舖頭幫手半個鐘嘅時間，仲點行去做回收？係城市規劃出錯」。

志願組織3日只能處理10%棄置發泡膠箱

「迷失的寶藏：發泡膠回收行動」上星期協助食環署回收該處發泡膠箱，項目經理李家銘表示，機構規模太小，同時又要處理年宵的棄置物，3日內只處理了楊屋道一帶共669.2公斤發泡膠箱，佔棄置量10%，只能「救得幾多得幾多」，其餘都要由食環署棄置於堆填區。

李家銘同意在街市添置發泡膠冷壓機，指一部機只佔一個卡板大小的位置，1小時可處理約50至60公斤發泡膠，之後可加工成有用物品。他稱一部冷壓機成本要10萬至50萬元不等，但長遠計都有成本效益。

《蘋果》正向食環署及環保署查詢該處發泡膠箱棄置量、票控數字及日後改善措施，正等候回覆。

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