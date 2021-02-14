【本報訊】香港電台男髮型師確診，五名節目主持人列為密切接觸者被送入檢疫中心，當中包括本身是光頭的節目主持「泰山」曾匡民，他對無髮可理都要被隔離，「覺得有少少黑人問號」。另一主持潘杰寧亦認為界定密切接觸者的標準混亂，又擔心她會傳染家人。

全程戴口罩無傾談

港台直播節目《日常8點半》主持之一泰山接受本報電話訪問，表示收到衞生署通知要去竹篙灣隔離，「我第一個反應係，我光頭喎，嗰個原因係乜呢？衞生署就話因為我喺同一個空間接觸10分鐘，所以要隔離！呢個安排我覺得有少少黑人問號，因為我全程戴晒口罩，又冇同髮型師傾偈，我唔知衞生署標準係點」。

該節目另一主持潘杰寧表示，年廿九晚開工是由確診髮型師負責，因此成為密切接觸者。她認為「其實都幾混亂，因為唔係好知佢哋決定『密切接觸者』嘅準則係點」。她指曾在化妝間出現的人士有些要檢疫，但有些則不用，令她大惑不解。她過去兩日曾與家人一起用膳，很擔心會傳染老人家同小朋友，幸好檢測結果呈陰性，但需在隔離營度過餘下的新年假期。

潘杰寧昨晚六時抵達竹篙灣隔離營後，晚上即在facebook直播，她指自己身體狀況並無問題，又帶備了大量零食及自備蒸鍋入營，即晚更泡製了一個人的情人節晚餐享用。