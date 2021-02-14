本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情漸趨平穩，昨日大年初三（14日）新增12宗確診，數字連續兩日保持第四波疫情的最低位。當局，過去一周本港共錄得135宗本地確診，當中39宗為無源頭，佔29%；無病徵有31宗，佔23%；另外7天平均確診宗數為19.3宗。

港台髮型師確診 26人須檢疫

港台一名35歲男髮型師確診，屬無源頭感染個案，他於2月11日最後上班，同日發病，有26名人士因曾於同一化妝間逗留要被隔離，衞生防護中心被指檢疫準則模糊。他住在馬鞍山錦英路6號富寶花園1座，該大廈需要強制檢測。衞生署亦建議，港台應為整幢電視大廈內工作的所有人士檢測。

2大廈有源頭不明個案要強檢

另外2宗無源頭個案患者分別住在土瓜灣道267號及葵涌石籬打磚坪街1號寶星中心A座，兩大廈需要強制檢測。居於土瓜灣的46歲無業男患者為尋求庇護人士，居於劏房，同一單位的其他劏房戶須送檢疫。

另一名於元朗一所公司任職文員的31歲女患者，居於葵涌寶星中心，大廈要強制檢測。她在2月11日發病，翌日到社區檢測中心檢測呈陽性，同公司十多名同事被列為密切接觸者送往檢疫。

美麗都大廈多3宗個案 去年7至10月由內地來港

美麗都大廈群組再有新增個案，大廈內累計有4宗個案，4人均互相認識及曾共膳，其中2人同住；而一宗與群組有關的個案，患者住在尖沙嘴彌敦道華源大廈。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，5名患者均並非本地居民，據了解亦沒有從事任何工作，當局已聯絡警方協助調查5人的行蹤，若有任何新發現，會再做流行病學調查。

普通科門診交樽時間今起延長

食肆、健身室及美容院等場所擬於初七重開，所有員工均須於14天內進行檢測，多個檢測站均大排長龍，食物及衞生局副局長徐德義指，相關人士可選擇於復業的前7天或後7天檢測，不須心急「一窩蜂」前往檢測點。

醫管局指，為方便市民交還病毒樣本樽，9間普通科門診將會由今日（15日 ）起延長收樽時間，會由上午9時至下午1時，及下午2至3時開放。

車公誕市場檔主員工須48小時內檢測

車公誕市場2月9日至26日期間開放，食環署表示，該銷售點攤檔經營者和員工必須於市場開放前48小時內接受病毒檢測，並於進入銷售點前出示陰性檢測紀錄，方可營業。食環署會為攤檔經營者和員工提供一次免費病毒檢測，並已安排檢測承辦商向他們派發樣本瓶以收集深喉唾液樣本。

食環署亦要求攤檔經營者提供員工名單及聯絡資料，以便在有需要時追蹤確診個案及其接觸者，攤檔經營者須在營業時間內提供足夠消毒潔手液供顧客使用。銷售點會於每日下午安排約一小時清潔時段，其間食環署會在公眾地方進行清潔消毒。各個攤檔的清潔消毒工作則由檔主自行負責。

各區流動採樣站

因應各區更多大廈須強制檢測，政府2月15日起於新都城第1期、尖沙咀麼地道15-17號及馬鞍山富寶花園第1座地下增設流動採樣站。位於佐敦官涌體育館及旺角麥花臣遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至2月16日（星期二）。至於現有多個流動採樣站亦延長服務。農曆新年期間，大部份流動採樣站繼續開放，個別採樣站提早至下午5、6時關門，其餘採樣站則維持晚上8時關門。

●黃大仙睦鄰街遊樂場（2月15至18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至2月16日）

●佐敦敦寶靈街官涌體育館（至2月16日）

●尖沙咀麼地道15-17號（至2月16日）

●將軍澳運亨路1 號新都城第1期平台網球場（2月15至16日）

●黃竹坑體育館（至2月21日）

●葵涌石籬（二）邨石怡樓（2月15日）

●葵涌石籬社區會堂（2月15日）

●沙田禾輋邨富和樓（2月15日）

●馬鞍山富寶花園第1座地下（2月15日）

●荃灣沙嘴道遊樂場（2月15至16日）

●東涌北公園七人硬地足球場（2月15至18日）

2.21至3.2值勤院舍工須再檢測

政府宣佈，第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的日間服務單位僱用並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測，而有關檢測樣本必須是非自行採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

深圳灣口岸出境 或被分流到汕尾隔離

現時經香港到深圳，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，過境後須到指定地點自費集中隔離14天。廣東省政府表示，因應農曆新年入境人流可能增加，經深圳灣口岸入境的人士，將可能被分流到東莞、惠州、汕尾或中山集中隔離。

廣東省政府又指，經廣州白雲機場入境的部份人士，則會分流到佛山、清遠、江門或肇慶。而為控制入境人流，由1月5日起，從香港經深圳灣口岸入境的人士要預約通關，每日2,000個名額。

本港疫情

●確診（截至2月14日16:35）

10,779宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

193宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多22人出院（第9504、10017、10062、10117、10246、10307、10316、10350、10382、10409、10411、10440、10451、10493、10497、10525、10537、10543、10569、10582、10634、10648、10652、10706、10721號個案）

共10,160人出院（包括確診及疑似患者）

●住院個案

372名確診者仍留醫；

21人危殆（第1989、3496、6125、6547、6607、6794、8018、8078、8323、9049、9135、9267、9438、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10643號個案）

17人嚴重（第6386、7021、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、9858、9867、9998、10023、10083、10431、10503、10708號個案）

其餘334人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

兩岸疫情 （截至2月14日09:00）

兩岸疫情最新情況：大陸昨日新增7宗確診，均為境外輸入病例，上海及廣東有2宗，內蒙古、四川及陝西各1宗；新增17宗無症狀感染，亦為境外輸入。大陸累計確診病例89,763宗，死亡病例4,636宗。台灣共有937宗確診，9宗死亡個案。

外國疫情（截至2月14日10:40）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.08億，全球死亡人數超過239萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,757萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過48.4萬。印度確診人數逼近1,090萬，死亡人數超過15.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破981萬，死亡人數超過23.8萬。英國、俄羅斯確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷。墨西哥、波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等9國確診宗數均超越100萬大關。

●根據法新社整合的官方數據，自從疫情前年12月爆發以來，歐洲地區染疫病故已突破80萬宗。截至香港時間周日凌晨0時30分，包括俄羅斯和土耳其在內的歐洲52國境內，累計800,361人染疫不治，累計確診感染35,395,270宗。讓歐洲大陸染疫死亡人數凌駕拉丁美洲和加勒比海地區（累計確診20,021,361宗，635,834死）、美國和加拿大地區（累計確診28,312,719宗，502,064死）以及亞洲地區（累計確診15,641,940宗，247,730死）。

●英國周六通報新增確診和染疫死亡個案雙雙下降，且已有14,556,827人已接種第一劑疫苗，向周一前讓最1,500萬高危群組接種疫苗的目標。

●越南周六晚通報新增49宗武漢肺炎本土病例，另有4宗境外輸入病例，其中1人來自台灣，是39歲台灣籍女性，於1月28日入境越南。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,196,964 (496,063)

印度 10,892,746 (155,550)

巴⻄ 9,809,754 (238,532)

英國 4,038,884 (117,128)

俄羅斯 4,012,538 (78,403)

法國 3,467,051 (80,955)

⻄班牙 3,056,035 (64,747)

意⼤利 2,710,819 (93,356)

⼟⽿其 2,579,896 (27,377)

德國 2,336,906 (64,831)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！