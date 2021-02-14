【本報訊】外界多番要求政府設立失業援助金，協助市民渡過難關，然而勞工及福利局局長羅致光屢次拒絕設立，置市民於水深火熱不顧。羅致光昨接受電台訪問時再次堅拒接納建議，辯稱制度容易產生不公，更威脅稱如社會希望設立失業保險制度，便須即時叫停取消強積金對沖的工作。勞工界批評羅致光混淆視聽，威嚇打工仔，形容其言論極不負責任。

勞工界斥混淆視聽

失業率在武肺疫潮下持續上升，截至去年12月失業大軍已逾24萬，失業率亦達6.6%，為16年新高。不過，勞福局局長羅致光昨在商台節目再次堅稱不會設立失業援助金，強調推出社會政策時須作長遠考慮，失業人士若無資產無儲蓄，可以申請綜援，而失業人士亦有遣散費及長期服務金作為第一道防線。

他續指，臨時失業援助須設水平線，例如失業率百分比等，但在上述標準下總會有人未能達標，容易造成不公，「以失業率作界線就好古怪，如果（失業率）跌到4.99%就冇得攞，要5%先有，用時限亦好古怪，12月31日可以攞，1月1日就冇得攞。」

他又表示，即使只是短至六個月、每月涉及幾千元的津貼，在推行上亦殊不簡單，重申臨時失業援助並不可取，認為現時取消強積金對沖的安排較好。他更威脅稱如社會要認真討論設立失業保險制度，便只能叫停現時取消強積金對沖的工作。

職工盟統籌幹事王宇來批評羅致光言論越來越混賬，意圖威嚇港人，強調強積金及失業援助金發揮的作用不同，不能相提並論，「佢自命IQ高，但成日都發表引起爭議嘅言論，真係諗壞腦。」職工盟建議將失業援助金每月津貼額定為上限16,000元，最多領取半年，「政府絕對有能力應付到」。

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞亦斥羅致光混淆視聽，強積金作用是保障打工仔的退休生活，而臨時失業援助則為了解決失業人士燃眉之急，質疑「就係因為強積金唔足以應付退休生活，所以勞工界先要爭取取消強積金對沖，如果設立失業援助，就要叫停取消對沖，係非常不負責任。」