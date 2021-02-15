民建聯提出變革香港，搞行政、搞經濟、搞青年，話要培育新一代，不過民建聯可能自己都要變革一吓，皆因內部已有人流失。2018年獲民建聯、工聯會重量級人馬助陣參加東區區議會佳曉區補選並勝出，做咗年幾區議員嘅小花植潔鈴，原來已經「消失」於地區喇。

2019年區議會大選，民主派大勝，植潔鈴輸番個位出嚟，其後都仍然做區，連農曆新年都有現身喺小西灣本灣街市外嘅民記新年街站。事隔一年，民記喺同一地點擺站拜年，但桃花依舊人面全非，除咗正、副主席李慧琼、張國鈞、東區社區幹事陳凱榮撐場，地頭蟲植潔鈴已經唔見人。

知情人士透露植潔鈴原來已經「無做」，八方問過本身係港島立法會議員嘅張國鈞，佢都承認植潔鈴冇喺佳曉服務，但就拒絕透露由乜人代替，亦都拒絕回應植潔鈴仲係咪黨員。有地區消息話，工聯會李樂昕有意取代植潔鈴。

做過民記前議員鍾樹根助理嘅植潔鈴，最令人印象深刻嘅莫過於佢telegram頭像偷用前青年新政立法會議員游蕙禎嘅相。佢去年11月仲聯同幾名建制派女將開台直播，不過做咗幾集至個幾月前就冇再見到佢，Facebook上亦不見佢公開專頁，只餘個人帳戶。佢本來用開嘅聯絡電話亦由一名女士接聽，對方話係「辦事處」，八方表明想搵植潔鈴，但對方話暫時唔會搵到佢。

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