勞工及福利局長羅致光昨（14日）向勞工界表明不會採納失業援助金制度，並警告若社會要認真討論設立失業保險制度，便需叫停取消強積金對沖。職工盟總幹事蒙兆達批評是強詞奪理，「聽到其實好嬲」，認為取消強積金對沖與設立失業援助金是兩回事，前者是為打工仔作日後養老防老之用；失業援助金則是解決打工仔當下困難，解決燃眉之急，予人有感「要脅打工仔如果你再爭取失業援助，就連嗰樣嘢都唔畀你喇！」

蒙兆達又質疑政府雙重標準，一方面以公帑推保就業計劃「明益」大財團，但對於設失業援助金時有更多考慮，諸多藉口拒絕採納，形容羅致光「而家見到間屋着緊火，啲人困喺火場裏面，但你唔係救人喎！只係問困喺屋入面嘅人住咗幾耐。」他強調，臨時失業援助金不一定要有定額，可以相當於工資的8成，以16,000元為上限，為期6個月。

對於羅致光引經濟分析指失業率將會破七，蒙兆達則指，若以單月計算，最新失業率其實已破七，加上現時疫情嚴峻情況下，相信農曆新年後裁員、結業及遣散情況會更嚴重，令失業情況越趨惡化。

促設立失業援助金「救火」

工聯會權益委員會副主任鄧家彪表在同一節目表示，各行各業受疫情影響，不同團體都提出有別綜援的失業援助金，讓市民有更多選擇，「成個家庭失業，點樣申請在職家庭津貼呢？」他希望政府採用以個人為單位，向因為疫情而停工、失業的工友提供失業援助金，並建議金額以9,000元為上限，為期6個月，只要因疫情停工、失業，而過去一年有穩定就業狀況都可領取。

鄧家彪又說，對1、2月的就業情況不感樂觀，預計農曆新年後的就業情況更慘淡，呼籲當局設立失業援助金「救火」。對於羅致光表示，若要考慮設立失業保險，或要叫停取消強積金對沖的工作，鄧家彪質疑是否「要脅勞工界唔好出聲」，希望對方有同理心。

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