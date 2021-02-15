位於太古城誠品生活內的蛋糕「黃店」BYJ今日最後一日營業，店主Jay指早前誠品擅取寫有「淋病月娥」等字句的甜批一事，令她覺得雙方不適合繼續合作，經協商後決定提早結束合約。

事件起因BYJ於本月7日關店後，3件分別寫上「淋病月娥」、「仆街死」及印有警察開槍圖案的甜批被誠品職員擅自取走半小時，誠品其後向店主承認事件，但沒交代取走目的。BYJ昨晚在社交網發文，指今日（15日）是太古誠品分店營業的最後一日，下午2時至8時將即席為客人在甜點或蛋糕上繪上客人所想的文字或圖案。

市民讓店方自由發揮畫圖：越黃越好！

得悉店舖「last day」後特意前來光顧的蘇小姐買走4件迷你蛋糕，着店方自由發揮畫圖，「越黃越好！」店方為她繪上「香港加油」、「香港人企硬」、「願榮光歸香港」等字句。蘇小姐稱先前誠品擅取甜餅一事對店方很不公平，「個蛋糕都冇寫啲咩……點諗只係主觀問題啫」。

店主Jay表示誠品擅取甜批一事令她覺得雙方不適合繼續合作，故與誠品協商後決定提早結束合約，形容是「和平解決」的方法。她指今日會為客人寫上心聲，但因顧慮安全而會「soft啲，寫鼓勵說話多啲」。Jay稱今日生意不錯，相信能賣清現存的甜點。「都冇話想要好高營業額，都係希望可以以藝術發聲。」

Jay表示BYJ的觀塘店會繼續營業，其後亦會物色新地方設分店，「希望可以繼續整好味嘅甜品畀支持我哋嘅市民啦。」

誠品職員多次阻撓記者採訪

《蘋果》記者今日到場採訪時，有數名自稱為誠品職員者多次上前阻止，稱為維持場內秩序，場地內的任何採訪、拍攝均須事先向誠品申請。

記者稱已獲店主准許，對方則只重複要求。其間有市民不滿，稱「而家手提電話都拍得片㗎啦，攞嚟講！」記者其後收起攝錄機，只手持收音咪欲訪問店主亦遭阻止。記者詢問只手持收音咪如何妨擾秩序時，其中一人稱不會回答問題，會請公關回應。惟記者嘗試致電誠品公關時則被轉駁至留言信箱。

《蘋果》正向誠品查詢事件，有待回覆。

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