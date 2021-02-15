三級歷史建築、俗稱「白屋」的前域多利道扣押中心，於活化為芝加哥大學香港校舍期間，遭校方誤拆「2號銀禧炮台」一幅弧形牆，古蹟辦承認該幅牆原本連着一座工人宿舍，校方2016年時拆除宿舍，誤以為該幅牆是後期加建而建議拆掉，當時古蹟辦不反對工程。兩年後校方找到新資料，才發現涉事古牆原來是炮台防衞系統一部份，即為歷史建築。學者批評古蹟辦及大學對炮台了解不足。

被拆走一幅牆的2號銀禧炮台，位於摩星嶺域多利道，2010年獲評為三級歷史建築。政府以私人協約方式批了給芝加哥大學香港中心活化校園，不過大學在2016年的時候，拆去炮台外圍一幅牆。

兩年後始知屬歷史建築

發展局回覆指，政府以私人協約方式，將前域多利道扣押中心用地批予芝加哥大學香港中心活化。大學2016年提交方案，指位於2號銀禧炮台後方有一座工人宿舍（包括涉事的弧形牆）為後期加建的構築物，由於該宿舍影響炮台原有的空間佈局，大學建議拆除。

古蹟辦審視當時的資料並實地視察後，不反對相關工程。芝加哥大學香港中心其後在2018年找到新資料，顯示工人宿舍的弧形外牆為原有防衞系統一部份，由於取得相關新資料時弧形外牆已被拆除，為更完整地向公眾展示有關的防衞佈局，芝加哥大學香港中心保留了現場遺下的牆壁痕迹，並以文字詮釋有關佈局及過往曾作的改動。惟發展局沒回應會否要求重建外牆。

為政府進行古蹟評審的珠海學院教授蕭國健認為，事件反映古蹟辦和大學對炮台了解不足：「了解不是太精細。別人交給你時這樣，你應該保存，或者別人交回給你時，應該復原。」

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