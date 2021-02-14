【本報訊】連續兩年要在疫情下度過情人節，情侶固然「戴罩」相見，連情人節重頭戲燭光晚餐——亦在禁晚市堂食下亦絕迹。有西餐廳劈價一半，急推情人節午餐救亡，昨日所見仍有情侶光顧這道沒有燭光的午餐；時鐘酒店負責人亦指在生意暴跌一半下，送贈情趣用品福袋予客人，希望絕地求生。

情侶嘆禁令殺風景

西日式餐廳老闆Andy表示，往年情人節單日營業額達10萬元，今年禁晚市已預計生意跌半。為救亡，往年逾800元的套餐，今年劈價一半改為「經濟實惠情人節套餐」，吸引情侶光顧。他指情人節往年主打堂食，今年則轉做情人節套餐晚市外賣，希望殺出血路。

昨中午所見，二人限聚下餐廳全場爆滿，但餐廳外未見人龍，不少情侶稱疫下的情人節掣肘多，限聚令、禁堂食令大殺風景，情侶Grace和Ken指情人節午餐算吸引，但Ken指節日氣氛較淡，加上疫症持續逾一年令情人節氣氛更平淡。Grace更指「因為疫情，今年拜年都好快，好車輪式」，故二人吃過午飯逛逛街便打道回府。

油尖旺早前多次封區，尖沙嘴一間時鐘酒店的負責人直言，雖已推出減價優惠，但昨日情人節訂房未見爆滿，「今年會做一個『黑色情人節』配合返大家𠵱家嘅心情」但為救亡，會送福袋吸客，希望可以捱下去。