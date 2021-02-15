踏入農曆新年最後一天假期，部份市民選擇逛街消費。今（15日）午廣東道部份名店雖曾出現人龍，但尖沙嘴海傍一帶人流整體而言不算暢旺。有市民表示，疫情打擊收入，今年消費比往年審慎，直言新年外出也是「Window Shopping」為主。

名店外大排長龍

今天是農曆新年假期最後一天，不少市民均扶老攜幼外出「行大運」兼消費。《蘋果》今午到名店林立的尖沙嘴廣東道及海港城一帶巡視，發現部份名店如Chanel、 Louis Vuitton、Dior及Gucci，今個農曆新年即使沒有大陸客「加持」，仍吸引不少市民輪候入內光顧。

至於海港城內雖然未有重演以往內地客逼爆的景象，但商場人流明顯比疫情期間的平日為多。市民鄭小姐及葉先生均表示，今天覺得商場比以往的農曆新年來得少人，相信是遊客減少的緣故，認為行得更舒服。兩人亦稱，今年新年購物以購買衫褲為主。

李太今天亦帶同子女到海港城購物，她同樣指商場今天人流不如她想像般多，相信是遊客大減所致。她續稱，由於疫情期間子女無法外出玩耍，故今年多買了玩具給他們在家中玩樂。

至於Koki則表示，持續逾一年的疫情令她工作收入大減，所以農曆新年期間也不敢胡亂花費購物，今天外出也是「Window Shopping」為主。她又稱，希望疫情盡快好轉，令香港經濟有所改善。

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