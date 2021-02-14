香港警隊在「反送中運動」武力、武器盡出，加上實施「港版國安法」，遭歐美禁運武器，其影響逐步浮現，《蘋果》獲悉，警隊早前訂購美國SIG廠製造的衝鋒槍，因禁運而被迫取消訂單，令警隊要向其他國家埋手。消息指，警方計劃購買約1,000支捷克烏爾斯基●布羅德兵工廠〈簡稱CZUB〉製造的CZ蠍式EVO 3 A1衝鋒槍，以替代MP5衝鋒槍，供警隊反恐部隊使用。惟捷克是歐盟及北約的成員之一。民主黨前立法會議員涂謹申認為，歐洲國家着重人權，即使香港警隊欲轉購捷克槍械，交易仍存有變數。

香港自去年實施「港版國安法」後，英美先後宣佈禁運武器至香港。據了解，香港警隊早前向美國SlG廠訂購的1,000多支SlG516及MPX衝鋒槍，因禁運而被SlG通知，全部訂單要取消。

中國製穩定性不足 俄製體積較大不合 警終睇中捷克製衝鋒槍

為開拓武器供應源頭，據悉，警隊早前先後試練內地和俄羅斯槍械，但發現內地槍械價格雖便宜，但造工較粗糙且穩定性不足；俄羅斯槍械體積則較大，不適合亞洲人身形。經過多輪揀選後，警方「睇中」捷克CZUB廠製造的CZ蠍式EVO 3 A1衝鋒槍，初步擬購入約1,000支，供在「反送中運動」期間，最精銳的特別戰術小隊飛虎隊、反恐特勤隊和機場特警隊使用，以替換現時警隊使用的MP5衝鋒槍。

消息指，除了CZ蠍式EVO 3 A1衝鋒槍，警方仍在測試CZUB廠其他型號的步槍。由於警方執法行動較適合用槍身較短小的步槍，故不排除會選擇多一款槍身較短的步槍。

警隊目前使用的武器全部來自瑞士SIG SAUER（西格紹爾）、美國Smith & Wesson（史密夫威遜）和奥地利Glock（格魯克）着重，預計上述生產商會執行禁運令。消息指，警隊現時使用的武器，暫時沒有急切訂貨的需要，但擔心維修用的零件會短缺。

警內部稱國產子彈經常「打唔響」

除了槍械之外，警方過往向英、美訂購的子彈，供應亦疑因禁運令而受影響。據了解，警方已嘗試轉向內地軍火商訂購。消息指，97年後香港警方曾向中國北方工業訂購子彈作訓練用途，惟內部反映國產子彈穩定性不足，常出現廢彈，即「打唔響」的情況。

捷克是歐盟成員國之一，亦為北約一員。歐盟去年7月因香港實施「港版國安法」，通過限制向香港出口用於鎮壓及監視的設備。民主黨前立法會議員涂謹申指，歐洲國家着重人權，相信警隊內部亦知道，即使欲轉購捷克槍械，交易亦存在變數。他指，全世界不同地方都對槍械實施出口限制，若所有歐美國家都不賣槍械給香港警隊，港警惟有購買中國或中國友好國家的槍械，但選擇不會太多。

被問到有否接受警訂單 CZUB港代理稱「無嘢可以答」

警方回覆查詢時指，一直依照既定政策、程序及守則採購合適裝備，並會按行動需要對世界各地不同類型的裝備進行市場調查和實際測試，確保所採購的裝備符合安全標準。有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不宜公開，以免影響行動效能。

《蘋果》亦曾聯絡CZUB廠的香港代理商保達投資公司，查詢有否接受警方訂單、是否代理CZUB產品，及業務有否受歐美禁運武器到港影響等，但負責人均指：「無嘢可以答你。」CZUB廠至截稿前未有回應。

歐盟駐港澳辦事處稱，歐洲理事會去年7月通過決定，包括進一步審查和限制出口相信用於內部鎮壓、截取通訊者網絡的特定敏感設備和技術到香港。歐盟已明確表明，嚴重關切香港事態發展。歐盟稱，發出武器出口許可證的決定權為歐盟成員國的國家權限，成員國對中國實行非常嚴格的武器出口政策。歐盟會繼續密切關注香港情況，並按此考慮所有方案。

北約（NATO）發言人則指，北約不出售亦不擁有任何武器，無法向第三國供應武器。而北約成員國可能與第三國達成不同協議，惟此屬成員國而非北約的決定。

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