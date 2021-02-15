晚市堂食及多個處所或於本周四（18日）重開，條件之一是員工要每14日檢測一次。全港19間社區檢測中心今日預約名額已滿，其中油麻地梁顯利社區會堂檢測站今早已大排長龍，隊伍綿延數十米。近中午時分有人疑不適送上救護車。

檢測中心早上8時起運作。至11時，未有預約的人已排至舊油麻地警署。現場所見場內外排隊者均未有保持1.5米距離，在場職員亦未有提醒。

等候做檢測者不少都是為符合開工要求而來。於地盤工作的陳先生稱輪候了一個半小時，「好耐呀⋯⋯為咗搵食無辦法啦！」他稱會於初五開工，要持陰性結果證明；從事飲食業的韓先生稱為準備初七復工而前來檢測。對於之後每14日要檢測一次，他稱「好麻煩」、「最好唔使驗！」

有事先預約者可以排另一條隊，但有人亦輪候了近一小時才能做檢測。有人質疑「咁預約嚟有咩用？」；約11時半一名中年女士被抬上擔架床送上救護車，由救護員及至少兩名警員陪同。

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