歐美禁售武器予香港警隊，警隊惟有轉去東歐及大陸物色槍械。據悉，警隊有意選購9毫米子彈捷克或大陸手槍，以替換軍裝警員使用的「老爺槍」史密斯威森M10。惟有資深警務人員及熟悉槍械人士均指出，東歐及大陸槍械無論射程及子彈，殺傷力都比點38史密斯威森M10手槍大，加上手槍彈匣的子彈數量大增，制服市民時「未必只開一槍，而係開4、5槍」。

警方消息指，軍裝警員使用的史密斯威森M10，美國生產商已停止生產該「老爺槍」，警隊在缺乏零件下，在04年開始將刑偵人員收回報廢槍支拆解，零件回收作為備用，形容軍裝警換槍已迫在眉睫。

據悉，警方槍械訓練科及行動部先後試用過大陸、俄羅斯及捷克等製造及當地警隊使用的槍械，包括捷克烏爾斯基●布羅德兵工廠製造的CZ75 P01半自動手槍及CZ P10手槍；大陸公安使用的QSZ-92-9半自動手槍及NP22 9毫米自動手槍等。消息指，因應香港警隊沿用歐美槍械，習慣歐美制式，警隊初步研究後不會採購俄羅斯槍械，而大陸公安的槍械殺傷力較大，警隊亦曾一度不考慮，傾向採購捷克手槍。

不過，消息指，在大陸公安「推介」下，協助本港警隊聯繫大陸兵工廠直接討論合作空間，「原本警隊舊年就計劃好返大陸同生產商傾，但因疫情封關，計劃被迫延期，希望今年下半年可以成行」，故警隊為軍裝警員採購佩槍計劃惟有按兵不動。

有熟悉槍械人士向《蘋果》指，M10是史密斯威森的皇牌之一，一直未有停產，配件等支援維修沒有短缺，至少可用多10至20年。他質疑警隊是擔心受歐美制裁影響，廠方不願出售部件或配件。他又指，中國仍未能生產點38口徑子彈，隨着不斷訓練和消耗，子彈存量越來越少，更換槍款可避免「有槍無彈」。

但他指出，「反送中運動」期間，多名被警員槍擊的青年可以「活着上庭」，全因M10使用的點38子彈殺傷力較低；但捷克警隊使用的CZ P10、中國公安的QSZ92-9等使用9毫米子彈，子彈初速快，穿透力高，殺傷力明顯較點38子彈大。而這批槍種的彈匣，子彈數量亦遠多於M10，「一梳十幾粒子彈，到時警察去制服人，一開未必只開一槍，而係開4、5槍，甚至用盡成梳子彈。」

有資深警務人員亦承認，東歐及大陸手槍的射程較M10手槍多近一倍，準確度及殺傷力明顯較大。

警方回應稱，一直依照既定政策、程序及守則採購合適的裝備，並會按行動需要對世界各地不同類型的裝備進行市場調查和實際測試，確保所採購的裝備符合安全標準。有關採購裝備的資料屬警隊行動部署細節，不宜公開，以免影響行動效能。

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