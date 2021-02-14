【本報訊】本港疫苗接種安排被指落後於鄰近的澳門及新加坡，負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局長聶德權昨日在電視節目中透露，政府預購的復星/BioNTech「復必泰」疫苗，首批100萬劑預料於本月底前抵達香港，下月初可以開始接種工作，日後本港18區每區至少會有一間社區疫苗接種中心，部份接種中心會設置在私家醫院。

全港設逾20接種中心

聶德權表示，復星/BioNTech藥廠的「復必泰」疫苗首100萬劑預計本月底前會抵達香港，不過暫時未知確實日期，藥廠會在到貨的數日前會通知政府，當局屆時會開始接受市民預約打針。聶德權又指，「復必泰」疫苗由抵達本港至送到疫苗接種中心期間的流程，要求高而且複雜，當局已經進行過演練，日後本港18區都會設有疫苗接種中心，部份地區因為人口多，所以會有多於一間疫苗接種中心，預計全港將會有超過20間疫苗接種中心投入使用。

聶德權指出，初期只會先開放數間疫苗接種中心，以便熟習運作。他預計，中心每日需要大約1,000名醫護人員協助接種工作，當局亦正招募公務員負責行政支援，目前進展順利，相信人手並非問題。

至於內地科興疫苗，聶德權表示，當局正在法律框架下進行審視程序工作，目前疫苗在安全性和有效性方面均是正面。他又指，當局會爭取疫苗盡早到港，現時已經有超過1,100名私家醫生加入疫苗接種計劃，日後市民可以選擇到診所接種科興疫苗。