涉及9名民主派人士的8.18非法集結案明日開審，被告之一的梁國雄認為，多名在不同時期爭取民主的民主派人士一同被告，反映案件政治成份好重；另一被告李卓人則形容，今次案件不止為9人而戰，而是為了香港人的遊行權利而戰。他坦言有充分準備要入獄，惟仍無悔無怨；近日亦趁農曆新年與家人共聚，珍惜與家人相處的每一刻。

8.18非法集結案件被告包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘和區諾軒，9人被控「組織一個未經批准集結」和「明知而參與未經批准集結」，其中區諾軒早前表明擬認罪。被告之一的李卓人接受查詢時表示，今次案件涉及警方不反對通知書制度，剝奪憲法所保障的遊行集會權利，形容「贏咗最好」，代表警方單方面執法違憲，應尊重市民遊行集會的權利。案件另一重點則是警方針對和平集會作出起訴的秋後算帳行動，與權利保障不成正比。

面對審訊，李稱8.18案件非僅為9人作戰，而是為了香港人的集會遊行權利而戰。他說有心理準備可能要付上坐監的代價，但強調自己無悔無怨，苦笑稱自己有多案在身，「就算今次唔入，都有另一單。」

「團圓可能係奢侈品」

適逢農曆新年，李卓人稱自己都有把握時間與家人共聚，「呢幾日都同家人一齊」。同時他也痛心不少抗爭者在大時大節也無法與家人團圓，「團圓可能係奢侈品」，故他更珍惜與家人共聚的每一刻。

早前剛與戰友陳寶瑩「拉埋天窗」的梁國雄亦強調，自己認為和平集會不應有罪，批評只有香港將未經批准集會刑事化。對於審訊，他稱要視乎法官是否認同和平集會刑事化。他又指，案件涉及很多民主派前議員，也有不同時期為了爭取民主而出頭的人士，認為審訊具政治意義，「係政治性好重嘅案件」。他稱，自己在審訊前夕沒有特別心情，新年期間沒有特別邀約朋友會面，但有朋友約他，他亦有赴會。

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