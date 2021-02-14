【本報訊】疫情下過情人節，不少情侶選擇改在網上買花送給戀人，但有網上花店早前以價錢平、選擇多作招徠，吸引大批市民預訂花束，包括以低於市價一大截的1,300元訂購99支玫瑰，情人們急急落定付款，情人節另一半卻收不到鮮花。事件中涉及超過50人，每人損失1,000元至3,000元不等，部份苦主已報警求助。

涉事網上花店名為Faithful Florist（信心花舍），在facebook設有專頁，早前不斷宣傳吸客，聲稱「99支玫瑰只需$1,300，落單後包全港即時送貨，全部款式$1,300，全部玫瑰荷蘭進口」，又指「一年一次情人節，要慳咩都好，都唔好慳紮花呀」。昨在花墟，99支玫瑰約索價5,000元，故網店的優惠價格吸引不少人訂購。顧客可透過WhatsApp查詢或訂花，記者昨分別致電及WhatsApp該花店查詢，對方未有覆電，WhatsApp 亦只讀不回。

店家疑鏟走受害者留言

自言是第一次在網上買花的陳先生，早前向該網上花店訂花，他本月10日以2,300元訂購99支黃色玫瑰，經銀行過數付款，原本約定昨早9時送到西貢住所，惟至中午仍收不到花。他致電花店但對方關了機，其後發現該花店的網頁最少有50人留言，聲稱付款訂花後收不到貨，懷疑受騙，各人損失1,000元至3,000元。他聯絡上數名受害人，各人商議後經網上電子報案。

許小姐的男友上周五向該網上花店以1,400元訂購99支紅玫瑰，同樣經銀行過數預付全數，原定昨早在屯門收花，但白等一場。她WhatsApp向對方查詢但無回音，致電對方則關了機，其間發現花店不斷鏟走網頁上受害者的留言。

其後她與男友到青山警署報案，她指警方態度愛理不理，聲稱對方可能未趕及送貨，着他們多等數天。其間她與男友堅持要警方備案。她直斥對方「喺情人節呃人好無良心」。警方指案件涉刑事成份會跟進。

此外，昨日情人節花墟墟冚情況不再，只有三成花店開業，有花店東主大嘆生意難做，「今年買花嘅人撳住荷包，可能以前買1,000蚊嘢，𠵱家買300、500蚊」，而且普遍會講價，「有啲人一講就殺一半（價）」。她指問題出在林鄭政府，認為限聚令及晚市禁堂食令人流大減，抱怨「做乜要搞到民不聊生，我真係好想問吓林太！」不過亦有愛妻號男士帶子女到來買花，及炮製情人節晚餐慰勞妻子。