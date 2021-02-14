【本報訊】中電專才學院耗資50萬元，將一輛中型貨櫃車改建成全港首創的多功能「漂流教室」，配備多項安全訓練設施，可駛至不同地方，為學員及中電承辦商工程人員提供安全訓練。

中電不少工程需於密閉環境進行，例如沙井、坑槽等，一旦發生意外，工程人員需即時展開救援。學院用一輛中型平板貨車及可更換的貨櫃，組成「安全訓練流動工作室」，讓學員熟習緊急救援程序。

流動工作室不但可模擬在狹窄黑暗的沙井內進行救援，亦能模擬高空工作期間意外下墜的情況，學員於車頂上的三腳架懸吊半空，練習懸吊期間如何應變，毋須特地到戶外或真實高空環境試驗。高空工作的工程人員除要佩戴安全帶、救生繩，亦要配備新引入的懸吊紓緩帶。

中電專才學院副總監關仲明解釋，工程人員一旦發生意外，懸吊半空等待救援時，人體重量墜到身上的安全帶，可能會壓住大腿內側大動脈，影響血液循環。學員被吊起時，可以練習凌空踩上紓緩帶，「好似企定喺一個地方，減低安全帶喺大腿兩側壓住大動脈嘅壓力，令同事都舒服啲，等人嚟救」。

貨車改建 模擬真實環境

貨櫃內設置高清紅外線鏡頭，即使內裏漆黑一片，導師及學員仍可在車身外的電視屏幕清楚觀看貨櫃內的救援情況。流動工作室的尾板亦安裝了由中電工程人員研發的「X形紅外線」觸覺式防夾裝置，學員收起貨車尾板時，一旦防夾裝置感應到有外物，系統會自動煞停、並重新設置尾板，讓學員從頭練習。

中電專才學院目前只有一輛安全訓練流動工作室，去年8月開始試用，至今已供逾百名學員使用，未來將繼續為學院3,800多名學員及中電的工程承辦商服務。關仲明補充，貨車上的貨櫃可供替換，學院正計劃引進VR虛擬實境技術，設計攀爬電塔、吊運重物、滅火、操作流動升降台等模擬訓練，製作更多貨櫃工作室。新的貨櫃組合就緒後，一樣可用平板貨車運送至不同地方，供工程人員訓練使用。