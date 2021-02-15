政府早前宣佈部份場所可以於初七復業，但派對場地和酒吧等部份場所就未獲有條件復業。香港派對場地協會會長林漢然接受港台訪問時指，業界對安排都已習以為常，因數波疫情以來，他們都是最早停業及最遲復業的一行。但他對政府未曾與業界溝通感到十分不滿，質疑當局是否以逃避的態度應對業界。

林指政府「完全無揾過我哋」，認為政府因為欠缺與業界的溝通，而對派對房間的風險有誤解。他指坊間有不少2至4人的派對房間，業界亦可以增加消毒清潔等防疫措施，其實風險不會較可以有條件復業的行業高。他雖然對可以復業不敢抱太大希望，但仍希望政府可以與業界溝通，並願意配合只接待最多4人、使用「安心出行」應用程式，及加強清潔消毒等防疫要求。

林又指疫情前本港有約500間派對房間，雖然現時數字上未有明顯減少，但轉手情況頻繁，估計現有7至8成派對房間都已轉手。

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