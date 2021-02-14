《蘋果》獲悉，警方有意選購約1,000支捷克烏爾斯基●布羅德兵工廠〈簡稱CZUB〉製造的CZ蠍式EVO 3 A1衝鋒槍，供警方反恐部隊使用，替換現時使用的MP5衝鋒槍。有熟悉槍械的人士指，CZUB新版的蠍式衝鋒槍操作接近MP5，但上膛拉柄較MP5細小，符合現代近戰要求。惟他指，此型號衝鋒槍現時僅在阿富汗、蘇丹、菲律賓等第三世界國家使用，尚未有歐美西方國家部隊大量使用，認為警方宜再三考慮研究。

CZ蠍式EVO 3 A1衝鋒槍於2012年面世，使用9毫米子彈，彈匣可載30發，如從肩部射擊，有效射程長達250米；徒手射擊最大射程亦有50米。

有熟悉槍械人士認為，此槍的確是不錯的選擇，可代替MP5或MPX等近戰槍械。而槍的前端裝有戰術導軌，可加配其他裝備，如電筒或鐳射瞄準器。而機盒導軌設有前後掀開式鐵瞄具，以輔助光學或紅點鏡不足時用。

歐美未見廣泛使用

他又指，其彈匣較其他同口徑的卡賓槍堅固且供彈順暢，未見出現上彈時卡彈問題。而火控裝置備有保險、半自動、三發點發放和全自動四個位置三種發射模式，操作接近MP5，但上膛拉柄則較MP5細小，符合現代近戰要求，不會卡到用家的制服或身上其他裝備。

不過，他指出，現時使用蠍式衝鋒槍的國家，多為阿富汗、蘇丹、菲律賓等第三世界國家，西方國家一般在採購武器上會較嚴謹，會花多年時間測試和試用，甚至向廠方提出改良建議。但此槍自2012年投產至今，西方大國如美、英、德等都未見大量使用，認為警方宜再三考慮研究。

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