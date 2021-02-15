香港電台一名在電視大廈化妝間工作的髮型師確診武漢肺炎，導致26人要被送入檢疫中心過年。有在電視大廈地下工作的港台員工向《蘋果》透露，港台今日要求在本月9日至11日期間，曾在電視大廈地下工作過的員工，都要先接受檢測才可復工，「路過嘅唔計，但係保安或者喺該處工作嘅港台員工都要接受檢測」。

另有港台消息人士指，港台要求本月4日至11日期間，曾在電視大廈地下工作的人員均須檢測，結果呈陰性才可復工。暫未知涉及多少名員工。

港台機構傳訊及節目標準總監韋佩文短訊回覆《蘋果》時指，因為確診髮型師屬源頭未明個案，衞生署正追蹤髮型師過去14天的行程，暫時不排除可能在工作場所感染。故港台配合衞生署，建議及呼籲曾於本月9至11日到訪電視大廈該處的員工及早檢測；而同一樓層工作的同事則需要接受檢測，並獲得陰性結果才能復工。

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