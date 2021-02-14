外送服務盛行，由食物到網購產品皆可送到府上，現時連職業安全訓練都可以「到會」。中電專才學院耗資50萬元，將一輛中型貨櫃車改建成全港首創的多功能「漂流教室」，配備多項安全訓練設施，可駛至不同地方，為學員及中電承辦商工程人員提供安全訓練。

中電不少工程需於密閉環境進行，例如沙井、坑槽等，一旦發生意外，工程人員需處變不驚展開救援。學院用一輛中型平板貨車及可更換的貨櫃，組成「安全訓練流動工作室」，讓學員熟習緊急救援程序。扮演傷者的學員可調節貨櫃內的燈光，並調校鐵閘，設置有如鐵籠、只能容納兩人的空間，模擬在狹窄黑暗的沙井內等待救援。其他學員則在車頂練習使用三腳架，合力將傷者經天窗吊運出去。貨櫃內設置高清紅外線鏡頭，即使內裏漆黑一片，導師及學員仍可在車身外的電視屏幕清楚觀看貨櫃內的救援情況。

流動工作室亦能模擬高空工作期間意外下墜的情況，學員由車頂上的人用三腳架懸吊半空，練習懸吊期間如何應變，毋須特地到戶外或真實高空環境試驗。高空工作的中電工程人員除了要佩戴安全帶、救生繩，亦要配備新引入的懸吊舒緩帶。中電專才學院副總監關仲明解釋，假若工程人員發生意外，要懸吊半空等待救援，人體重量墜到身上的安全帶，可能會壓住大腿內側大動脈，影響血液循環。學員被吊起時，可以練習凌空踩上舒緩帶，「好似企定喺一個地方，減低安全帶喺大腿兩側壓住大動脈嘅壓力，令同事都舒服啲，等人嚟救」。

工程人員普遍會用到直梯進出沙井、隧道，貨櫃內亦配備直梯，供學員攀爬上車頂，練習保持「三點在梯」，即身體四肢中，任何時間都要有三肢接觸梯具。關仲明指，爬直梯看似容易，但攀爬時重心會傾後，如果疏忽正確步驟就可能會跌傷。

流動工作室的尾板亦安裝了由中電工程人員研發的「X型紅外線」觸覺式防夾裝置，學員收起貨車尾板時，一旦防夾裝置感應到有外物，系統會自動煞停，並重新設置尾板，讓學員從頭練習。

這輛「漂流教室」之父，是服務中電超過40年的學院培訓工程師黃振雄，他稱留意到不少前線同事長時間在戶外或工地工作，難以第一時間接收安全訓練資訊，因此構思成立流動安全資訊中心，後來設計出這輛流動工作室。黃振雄表示，以往前線人員要在指定時間、到指定課室出席安全訓練課堂。「漂流教室」可令教學更具彈性，直接將教室移師到各區工地，節省工程人員往來上課地點的時間，並按實際需要及受訓人數制定訓練。

中電專才學院目前只有一輛安全訓練流動工作室，由去年8月開始試用，至今逾百名學員使用過，未來將繼續為學院3,800多名學員及中電的工程承辦商服務。關仲明補充，貨車上的貨櫃可供替換，學院正計劃引進VR虛擬實境技術，設計攀爬電塔、吊運重物、滅火、操作流動升降台等模擬訓練，製作更多貨櫃工作室。新的貨櫃組合就緒後，一樣可用平板貨車運送至不同地方，供工程人員訓練使用。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！